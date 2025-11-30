„Beim Helfen geht es um die Menschlichkeit!“

Was kann die Aktion „Ein Funken Wärme“ bewirken?

Eine Überbrückung kann verhindern, dass jemand aus dem System fällt. Wenn du einmal delogiert bist, ist der Weg zurück in ein selbstständiges Leben viel schwieriger. Deshalb sind Spenden so wichtig. Und sie machen einen Unterschied – egal, wie klein: Schon eine Kerze reicht, um einen dunklen Raum heller zu machen. Dieses Bild begleitet mich seit vielen Jahren, weil es zeigt, wie stark kleine Gesten wirken. Für viele bedeutet die Unterstützung nicht nur finanzielle Hilfe, sondern auch das Gefühl, gesehen zu werden – dass jemand da ist und sagt: Du bist nicht allein. Gerade Menschen, die sich schämen, Hilfe zu suchen, erzählen uns später, wie sehr sie diese Wertschätzung berührt hat. Dieser menschliche Aspekt ist etwas, das man nicht in Euros messen kann, aber er verändert viel. Weil die Teuerung und Energiekosten nicht zu trennen sind, unterstützt die Aktion mittlerweile auch bei Lebensmittelkosten. Denn viele stehen am Monatsende vor der Frage: Soll ich heizen oder soll ich essen? Deshalb braucht die Caritas die Möglichkeit, im individuellen Fall zu entscheiden, was gerade dringender ist.