Dezember startet mild: Dichter Nebel statt Schnee

Statt Schnee und Frost erwartet Österreich Anfang der Woche einen Mix aus dichtem Nebel und ungewöhnlich milden Temperaturen. Doch im Laufe der Woche dreht sich die Stimmung und der Winter zeigt sich von seiner bitterkalten Seite.
Der meteorologische Winter beginnt heuer erstaunlich mild: Der erste Dezembertag (Montag) startet mit trüben, teils nebligen Bedingungen – der Himmel bleibt meist bewölkt, mit lokalem Niederschlag. Die Temperaturen bewegen sich im Osten zwischen vier bis neun Grad, nachts kann es knapp an den Gefrierpunkt gehen. In tieferen Lagen und Tälern könnte sich Hochnebel halten. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1200 Metern
Auch am Dienstag setzt sich das milde und ruhige Wetter fort: Laut Vorhersage bleiben die Temperaturen bei maximal neun Grad. Über den Niederungen des Nordens und Ostens hält sich der Nebel oft den ganzen Tag. Der dichte Nebel deckt große Teile des Landes zu.
Es bleibt am Mittwoch meist wolkig, mit niedrigen Temperaturen mit bis zu sieben Grad. Spürbar winterlicher wird es allerdings in den Nächten mit bis zu minus sechs Grad. Der Dezember nimmt langsam Fahrt auf — ideal für alle, die auf die ersten winterlichen Tage warten. Nur oberhalb von rund 700 bis 1000 Metern scheint die Sonne.
Am Donnerstag bleibt es überwiegend dicht bewölkt, mit Höchstwerten um die fünf Grad und nachts zwischen minus sieben und plus drei Grad. Besonders morgens und abends dürfte die Luft frisch und klar sein — sofern der Nebel sich legt. Auch wenn der richtige Winter mit Schnee und Frost noch auf sich warten lässt: Den deutlichen Temperatursturz spürt man bereits und es wird langsam typisch winterlich.
