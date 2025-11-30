Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonne auf den Bergen

Dezember startet mild: Dichter Nebel statt Schnee

Österreich
30.11.2025 14:00
Dichte Nebelfelder in ganz Österreich.
Dichte Nebelfelder in ganz Österreich.(Bild: Chalabala)

Statt Schnee und Frost erwartet Österreich Anfang der Woche einen Mix aus dichtem Nebel und ungewöhnlich milden Temperaturen. Doch im Laufe der Woche dreht sich die Stimmung und der Winter zeigt sich von seiner bitterkalten Seite.

0 Kommentare

Der meteorologische Winter beginnt heuer erstaunlich mild: Der erste Dezembertag (Montag) startet mit trüben, teils nebligen Bedingungen – der Himmel bleibt meist bewölkt, mit lokalem Niederschlag. Die Temperaturen bewegen sich im Osten zwischen vier bis neun Grad, nachts kann es knapp an den Gefrierpunkt gehen. In tieferen Lagen und Tälern könnte sich Hochnebel halten. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1200 Metern

Auch am Dienstag setzt sich das milde und ruhige Wetter fort: Laut Vorhersage bleiben die Temperaturen bei maximal neun Grad. Über den Niederungen des Nordens und Ostens hält sich der Nebel oft den ganzen Tag. Der dichte Nebel deckt große Teile des Landes zu.

Österreich
Symbol wolkig
-1° / 6°
7 km/h
05:17 h
35 %
Symbol bedeckt
3° / 4°
5 km/h
00:42 h
25 %
Symbol stark bewölkt
3° / 8°
13 km/h
01:59 h
35 %
Symbol Nebel
3° / 4°
16 km/h
00:07 h
10 %
Symbol bedeckt
3° / 5°
16 km/h
00:06 h
20 %
Symbol Nebel
3° / 5°
13 km/h
00:02 h
15 %
Symbol leichter Regen
5° / 6°
7 km/h
00:00 h
80 %
Symbol bedeckt
5° / 8°
17 km/h
00:04 h
50 %
Symbol bedeckt
6° / 7°
16 km/h
00:00 h
45 %
Symbol wolkig
4° / 7°
8 km/h
04:06 h
25 %
Wien
Symbol stark bewölkt
-3° / 3°
21 km/h
02:27 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 3°
3 km/h
01:25 h
30 %
Symbol bedeckt
2° / 6°
16 km/h
01:03 h
50 %
Symbol Nebel
1° / 4°
8 km/h
00:59 h
20 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
10 km/h
02:29 h
25 %
Symbol Nebel
1° / 4°
8 km/h
00:13 h
15 %
Symbol leichter Regen
2° / 5°
9 km/h
00:17 h
75 %
Symbol stark bewölkt
3° / 9°
11 km/h
02:38 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 8°
8 km/h
03:37 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 8°
8 km/h
03:23 h
20 %
St. Pölten
Symbol wolkig
-3° / 5°
5 km/h
05:06 h
30 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
7 km/h
03:15 h
20 %
Symbol stark bewölkt
1° / 8°
10 km/h
01:49 h
30 %
Symbol bedeckt
2° / 4°
19 km/h
00:53 h
20 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
17 km/h
01:28 h
25 %
Symbol Nebel
2° / 5°
15 km/h
00:11 h
20 %
Symbol leichter Regen
4° / 6°
5 km/h
00:00 h
80 %
Symbol bedeckt
5° / 8°
18 km/h
00:13 h
50 %
Symbol bedeckt
6° / 7°
18 km/h
00:16 h
45 %
Symbol stark bewölkt
3° / 7°
8 km/h
01:29 h
30 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
-3° / 2°
1 km/h
00:49 h
45 %
Symbol stark bewölkt
0° / 3°
2 km/h
01:29 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
4 km/h
00:29 h
60 %
Symbol stark bewölkt
0° / 3°
5 km/h
03:10 h
25 %
Symbol wolkig
0° / 4°
5 km/h
03:48 h
25 %
Symbol Nebel
0° / 2°
5 km/h
00:04 h
15 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
3 km/h
00:00 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 6°
6 km/h
01:09 h
45 %
Symbol stark bewölkt
1° / 6°
6 km/h
03:57 h
40 %
Symbol bedeckt
1° / 6°
4 km/h
01:35 h
15 %
Linz
Symbol wolkenlos
-5° / 6°
7 km/h
08:33 h
25 %
Symbol wolkenlos
-2° / 7°
4 km/h
08:19 h
20 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 6°
3 km/h
02:10 h
35 %
Symbol wolkig
-2° / 4°
3 km/h
04:25 h
40 %
Symbol bedeckt
-0° / 3°
2 km/h
00:05 h
40 %
Symbol Nebel
0° / 3°
3 km/h
00:01 h
40 %
Symbol leichter Regen
2° / 4°
3 km/h
00:00 h
80 %
Symbol Nebel
3° / 6°
3 km/h
00:03 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 5°
3 km/h
00:42 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 7°
4 km/h
03:21 h
35 %
Graz
Symbol wolkig
-4° / 2°
2 km/h
06:05 h
25 %
Symbol wolkig
-3° / 3°
6 km/h
05:52 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
3 km/h
01:43 h
45 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
4 km/h
05:15 h
45 %
Symbol bedeckt
-0° / 3°
4 km/h
00:45 h
40 %
Symbol Nebel
1° / 3°
3 km/h
00:08 h
35 %
Symbol bedeckt
2° / 3°
3 km/h
00:01 h
55 %
Symbol bedeckt
2° / 4°
4 km/h
00:00 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
3 km/h
00:29 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 5°
4 km/h
05:33 h
30 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
-3° / 5°
10 km/h
00:03 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 8°
7 km/h
00:55 h
55 %
Symbol bedeckt
2° / 5°
5 km/h
00:59 h
60 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
7 km/h
05:47 h
35 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
4 km/h
05:21 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
5 km/h
02:06 h
25 %
Symbol bedeckt
-2° / 2°
5 km/h
01:36 h
45 %
Symbol wolkig
-2° / 4°
7 km/h
06:04 h
45 %
Symbol heiter
-1° / 6°
7 km/h
05:32 h
45 %
Symbol wolkenlos
0° / 7°
7 km/h
07:54 h
15 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
-5° / 3°
5 km/h
00:25 h
50 %
Symbol bedeckt
-4° / 4°
5 km/h
00:33 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 5°
8 km/h
04:28 h
65 %
Symbol heiter
0° / 7°
13 km/h
06:51 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 6°
16 km/h
03:11 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 5°
14 km/h
02:40 h
45 %
Symbol wolkig
-3° / 2°
5 km/h
03:48 h
15 %
Symbol wolkig
-6° / 6°
19 km/h
05:30 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 5°
7 km/h
01:40 h
50 %
Symbol heiter
-3° / 8°
21 km/h
07:01 h
20 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
0° / 6°
17 km/h
03:20 h
60 %
Symbol bedeckt
2° / 5°
5 km/h
00:08 h
60 %
Symbol stark bewölkt
2° / 4°
6 km/h
03:01 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 5°
7 km/h
02:50 h
30 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
6 km/h
03:34 h
45 %
Symbol wolkig
-1° / 2°
6 km/h
04:46 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
7 km/h
03:28 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 4°
8 km/h
02:26 h
50 %
Symbol Schneeregen
-1° / 4°
11 km/h
01:45 h
60 %
Symbol wolkig
1° / 5°
7 km/h
04:50 h
40 %
Bregenz
Wetterdaten:

Es bleibt am Mittwoch meist wolkig, mit niedrigen Temperaturen mit bis zu sieben Grad. Spürbar winterlicher wird es allerdings in den Nächten mit bis zu minus sechs Grad. Der Dezember nimmt langsam Fahrt auf — ideal für alle, die auf die ersten winterlichen Tage warten. Nur oberhalb von rund 700 bis 1000 Metern scheint die Sonne.

Lesen Sie auch:
Tannheim im Tiroler Außerfern war im November der Kälte-Hotspot.
Bis zu minus 20,1 Grad
In diesen Orten war es im November am kältesten
30.11.2025

Am Donnerstag bleibt es überwiegend dicht bewölkt, mit Höchstwerten um die fünf Grad und nachts zwischen minus sieben und plus drei Grad. Besonders morgens und abends dürfte die Luft frisch und klar sein — sofern der Nebel sich legt. Auch wenn der richtige Winter mit Schnee und Frost noch auf sich warten lässt: Den deutlichen Temperatursturz spürt man bereits und es wird langsam typisch winterlich.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
242.123 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
119.003 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
110.249 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Österreich
Existenzängste
Ein Jahr nach der Pleite: KTM-Familie behielt Jobs
Interview
„Beim Helfen geht es um die Menschlichkeit!“
Sonne auf den Bergen
Dezember startet mild: Dichter Nebel statt Schnee
Bis zu minus 20,1 Grad
In diesen Orten war es im November am kältesten
Billigkraft übernahm
Job-Aus nach 35 Jahren, Mann kassiert 60.000 Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf