Dezember startet mild: Dichter Nebel statt Schnee

Am Donnerstag bleibt es überwiegend dicht bewölkt, mit Höchstwerten um die fünf Grad und nachts zwischen minus sieben und plus drei Grad. Besonders morgens und abends dürfte die Luft frisch und klar sein — sofern der Nebel sich legt. Auch wenn der richtige Winter mit Schnee und Frost noch auf sich warten lässt: Den deutlichen Temperatursturz spürt man bereits und es wird langsam typisch winterlich.