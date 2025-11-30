Adeyemi-Aufschwung: „Vom lieben Gott geküsst“

Adeyemi habe „eine Schnelligkeit in die Wege gelegt bekommen, die er noch viel mehr nutzen muss“. Besonders beeindruckt zeigte sich der Coach von dessen Kopfballstärke: „Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so hoch springt wie er.“ Gleichzeitig bleibe der Ex-Salzburger ein Spieler, der „manchmal gar nicht weiß, was er noch alles im Tank hat“. Der 23-Jährige traf in den letzten drei Pflichtspielen jeweils einmal und in Leverkusen per wuchtigem Kopfball zum 2:0.