Eklat schon vergessen

Adeyemi-Aufschwung: „Vom lieben Gott geküsst“

Deutsche Bundesliga
30.11.2025 13:45
Karim Adeyemi
Karim Adeyemi(Bild: GEPA)

Karim Adeyemi trifft, Dortmund jubelt und Trainer Niko Kovac überschüttet seinen Flügelflitzer mit Lob. Nach dem 2:1-Sieg bei Bayer Leverkusen sah der BVB-Coach beim Nationalspieler eine Leistung „wie vom lieben Gott geküsst“ und attestierte ihm enormes, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial.

Adeyemi habe „eine Schnelligkeit in die Wege gelegt bekommen, die er noch viel mehr nutzen muss“. Besonders beeindruckt zeigte sich der Coach von dessen Kopfballstärke: „Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so hoch springt wie er.“ Gleichzeitig bleibe der Ex-Salzburger ein Spieler, der „manchmal gar nicht weiß, was er noch alles im Tank hat“. Der 23-Jährige traf in den letzten drei Pflichtspielen jeweils einmal und in Leverkusen per wuchtigem Kopfball zum 2:0.

BVB-Coach Niko Kovac schwärmt von Karim Adeyemi.
BVB-Coach Niko Kovac schwärmt von Karim Adeyemi.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Sportdirektor Kehl: „Fehler eingestanden“
Seit seinem Ärger rund um eine bestellte „Mystery Box“, die illegale Waffen enthielt, präsentiert sich Adeyemi auf dem Feld wie verwandelt. „Er hat seinen Fehler von vor einigen Wochen eingestanden und sich nach unserem Gespräch wieder auf den Fußball konzentriert“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der Sieg in Leverkusen hatte für den BVB noch einen Zusatzwert: Erstmals in dieser Saison gelang ein Erfolg gegen einen Top-Gegner. „Jetzt hören hoffentlich auch die Diskussionen auf, dass wir gegen große Teams nicht gewinnen können“, meinte Kehl.

Lesen Sie auch:
Viele heiße Duelle, aber nur einen Sieger hat es bei Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund ...
Deutsche Bundesliga
2:1! Dortmund gewinnt den Schlager bei Leverkusen
29.11.2025
Woher kamen Waffen?
Causa Adeyemi: Neue Details kommen ans Tageslicht
19.11.2025
Ärger um Adeyemi
Völler: „Er hat gehofft, dass es nicht rauskommt“
18.11.2025
Wirbel um Teamspieler
Illegaler Waffenbesitz: Strafbefehl gegen Adeyemi
15.11.2025
Adeyemis Waffen-Eklat
„Da dachte ich, er hat eine Panzerfaust im Keller“
17.11.2025

Wiedersehen mit Leverkusen
Schon am Dienstag (21 Uhr) kommt es in Dortmund zum Wiedersehen mit dem Deutschen Meister im Achtelfinale des DFB-Pokals. „Die Jungs wissen, dass es heute und am Dienstag in eine gewisse Richtung geht, die wir wieder anstoßen wollen“, so Kehl.

