Kommen nach den Drohnen bald die Super-Soldaten?

Eine Forschungseinrichtung des österreichischen Verteidigungsministeriums befasste sich in einem der „Krone“ vorliegenden 500 Seiten starken Papier mit der Erweiterung menschlicher Fähigkeiten in der Kriegsführung. Manches klingt wie aus einem schlechten Science-Fiction-Roman, könnte aber bald Realität sein.
Es ist 2017. Die Idylle der Urlaubsmetropole Sotschi ist noch ungetrübt vom Ukraine-Krieg. Wo heute Touristen vor Raketen flüchten, veranstaltet Russland die 19. Weltfestspiele der Jugend und Studenten. Präsident Putin richtet sich ans Publikum: „Die Gentechnik wird uns unglaubliche Möglichkeiten eröffnen.“
