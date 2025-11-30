Skispringen in Ruka ab 14.50 Uhr LIVE

Enttäuschender Nachmittag für ÖSV-Adler

Für die ÖSV-Adler, in Abwesenheit von Stefan Kraft, erlebten einen eher durchwachsenen Nachmittag. Daniel Tschofenig beendete als bester Österreicher auf Rang zwölf das Springen. Manuel Fettner folgte unmittelbar danach auf Platz 13, Stephan Embacher holte auf Platz 25 ebenfalls Punkte. Jan Hörl wurde zum Opfer der Windlotterie und schaffte es nicht in die Top-30.