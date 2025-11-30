Skispringen in Ruka ab 14.50 Uhr LIVE

Herren-Skispringen in Ruka (FIN) – der zweite Bewerb an diesem Wochenende steht an. Wir berichten live ab 14.50 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Das Springen am Samstag musste frühzeitig beendet werden. Die Anlaufspur konnte nicht mehr vom nassen Schnee befreit werden – Anže Lanišek ging dank seiner Halbzeitführung als Sieger hervor, der damit auch seine Führung im Gesamtweltcup ausbauen konnte.
Enttäuschender Nachmittag für ÖSV-Adler
Für die ÖSV-Adler, in Abwesenheit von Stefan Kraft, erlebten einen eher durchwachsenen Nachmittag. Daniel Tschofenig beendete als bester Österreicher auf Rang zwölf das Springen. Manuel Fettner folgte unmittelbar danach auf Platz 13, Stephan Embacher holte auf Platz 25 ebenfalls Punkte. Jan Hörl wurde zum Opfer der Windlotterie und schaffte es nicht in die Top-30.
Wir wünschen gute Unterhaltung!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.