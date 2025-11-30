„Die 99ers machen mir mehr Spaß als die NHL!“

Mit zwei Auswärtssiegen bei Meister Salzburg und Ex-Leader Laibach legte Trainer Dan Lacroix bei den 99ers los. Am Sonntag erwartet er mit seinen Grazer Eishockey-Cracks bei der Heimpremiere die Black Wings aus Linz. Zuvor sprach er mit der „Krone“ über seinen Start, die Taktik, ein Versprechen und die weltbeste Liga.
Meister Salzburg? Auswärts 5:2 abgefertigt! Ex-Spitzenreiter Laibach und sein 100-Tore-Angriff? Mit 1:0 entschärft! Viel besser hätte das Debüt für Trainer Dan Lacroix bei den 99ers nicht laufen können. „Für mich war es gut, auswärts zu starten, denn so konnte ich mehr Zeit mit dem Team verbringen. Und sehen, wie es in schwierigen Situationen agiert.“
