„Die 99ers machen mir mehr Spaß als die NHL!“

Meister Salzburg? Auswärts 5:2 abgefertigt! Ex-Spitzenreiter Laibach und sein 100-Tore-Angriff? Mit 1:0 entschärft! Viel besser hätte das Debüt für Trainer Dan Lacroix bei den 99ers nicht laufen können. „Für mich war es gut, auswärts zu starten, denn so konnte ich mehr Zeit mit dem Team verbringen. Und sehen, wie es in schwierigen Situationen agiert.“