Ein Jahr nach der Pleite: KTM-Familie behielt Jobs

„Es war ein Auf und Ab“

Denn im November des vergangenen Jahres meldete der Motorradhersteller, wie berichtet, Insolvenz an. „Es war ein Auf und Ab“, sagt Scherer heute über jene Zeit. Eine seiner Töchter saß während der Produktionspause bei KTM zu Hause, die andere durfte weiterarbeiten, wurde allerdings in eine andere Abteilung versetzt. Schlussendlich konnten alle vier Familienmitglieder ihre Jobs behalten.