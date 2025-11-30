Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Billigkraft übernahm

Job-Aus nach 35 Jahren, Mann kassiert 60.000 Euro

Österreich
30.11.2025 13:30
Eine Firma ersetzte ihre Stammkraft durch einen Billig-Leiharbeiter – das wird für sie nun ...
Eine Firma ersetzte ihre Stammkraft durch einen Billig-Leiharbeiter – das wird für sie nun teuer.(Bild: Kerkez/stock.adobe.com)

Ein plötzlicher Rauswurf nach 35 Jahren im selben Betrieb – und dann erfährt man auch noch, dass die eigene Stelle durch einen jüngeren, billigeren Leiharbeiter ersetzt wurde. Der Fall eines 56-jährigen Wieners zeigt, wie verletzlich ältere Beschäftigte am Arbeitsmarkt sind. Und er zeigt, was möglich ist, wenn man sich wehrt: Die Arbeiterkammer (AK) erkämpfte für den Mann 60.000 Euro.

0 Kommentare

Herr M. hatte fast sein gesamtes Berufsleben in einem Metall verarbeitenden Betrieb verbracht. Nach 35 Jahren bekam er laut AK „völlig überraschend“ die Kündigung. Der Arbeitgeber begründete den Schritt mit Stellenabbau und Rationalisierung. Für den langjährigen Mitarbeiter war der Schock groß – emotional wie beruflich.

Gleich doppelter Schreck
Erst nach der Kündigung fand Herr M. heraus, dass seine Position unmittelbar danach mit einem jüngeren und deutlich günstigeren Leiharbeiter besetzt wurde. Laut Arbeiterkammer handelt es sich dabei um eine unzulässige „Austauschkündigung“. Für M. stand fest, dass er unter diesen Umständen nicht an seinen früheren Arbeitsplatz zurückkehren wollte. Er wandte sich an die AK Wien, um das weitere Vorgehen zu klären.

Lesen Sie auch:
Jenen, die sich nicht daran halten, drohen bittere Konsequenzen.
Nur wenige Ausnahmen
Arbeitslose dürfen bald nichts mehr dazuverdienen
20.10.2025
Neue Perspektiven
Zahl der älteren Arbeitslosen steigt weiter
15.10.2025

Mann wird nun entschädigt
AK-Chefjurist Ludwig Dvořák kritisiert nun in einer Aussendung das Vorgehen des Unternehmens deutlich. Er bezeichnet es als „alarmierend“, wie manche Betriebe mit loyalen, älteren Beschäftigten umgehen, während wirtschaftsnahe Stimmen gleichzeitig ein höheres Pensionsantrittsalter fordern. Unternehmen müssten Verantwortung übernehmen, gesunde Arbeitsbedingungen schaffen und die Erfahrung älterer Mitarbeiter wertschätzen, betont Dvořák.

Die Arbeiterkammer setzte für den 56-Jährigen schließlich durch, dass er eine Zahlung von 60.000 Euro erhält. Der Fall soll – so die AK – zeigen, dass Betroffene nicht alleine dastehen und ihre Rechte durchsetzbar sind.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
240.458 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
118.197 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
109.493 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
652 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Österreich
Bis zu minus 20,1 Grad
In diesen Orten war es im November am kältesten
Billigkraft übernahm
Job-Aus nach 35 Jahren, Mann kassiert 60.000 Euro
Belohnung: Knackwurst!
Suchhund „Luxi“ erschnüffelte abgängige 8-Jährige
Von Polizei verfolgt
Opfer erkennt eigenes Auto: Dieb steigt aufs Gas
Krone Plus Logo
Hoteldirektor in USA
Wie Steirer zu Weihnachten Trump Konkurrenz macht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf