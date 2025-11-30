Job-Aus nach 35 Jahren, Mann kassiert 60.000 Euro

Gleich doppelter Schreck

Erst nach der Kündigung fand Herr M. heraus, dass seine Position unmittelbar danach mit einem jüngeren und deutlich günstigeren Leiharbeiter besetzt wurde. Laut Arbeiterkammer handelt es sich dabei um eine unzulässige „Austauschkündigung“. Für M. stand fest, dass er unter diesen Umständen nicht an seinen früheren Arbeitsplatz zurückkehren wollte. Er wandte sich an die AK Wien, um das weitere Vorgehen zu klären.