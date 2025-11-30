Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Manager im Gespräch

Backstreet-Boys bringen Zauber nach Schladming

Adabei Österreich
30.11.2025 15:00
Die Backstreet Boys bringen im Dezember gleich an drei Abenden ihren Zauber nach Schladming.
Die Backstreet Boys bringen im Dezember gleich an drei Abenden ihren Zauber nach Schladming.(Bild: AP/David Steele)

Backstreet´s back – diesmal im Schnee: Wenn Nick, AJ, Brian, Howie und Kevin nach Schladming kommen, schreit das nach einer großen 90-er Party. Die „Krone“ hat mit dem Mann gesprochen, der die Boyband gleich für drei Shows in die Berge holt: Top-Eventmacher Klaus Leutgeb. 

0 Kommentare

Das wird ein echtes Fest, wenn die Backstreet Boys am 5., 6. und 7. Dezember in der Steiermark auftreten. Sie tun es im Rahmen des Ski Openings der 4-Berge Skischaukel Schladming und sorgen dort dreimal für ein ausverkauftes Haus im Planai Stadion.

Kreischalarm und Party
Der Mann hinter dem Spektakel ist Künstler- und Konzert-Manager Klaus Leutgeb. Und als ADABEI ihn kurz vor dem Event bei den Aufbauarbeiten erreicht, da war der Mann noch so richtig cool. „Weil ich weiß, dass 81 Prozent des Publikums weiblich sind, bei einem Altersdurchschnitt von 37,1 Jahren – da gibt’s drei Tage lang einfach nur Kreischalarm und Party“, freut sich der Mann, der für Konzerte und Festivals schon rund 3500 Künstler im Laufe seiner Karriere gebucht hat.

Top-Eventmacher Leutgeb beim Aufbau der Tribünen für das Backstreet-Boys-Spektakel.
Top-Eventmacher Leutgeb beim Aufbau der Tribünen für das Backstreet-Boys-Spektakel.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Doch das alleine ist es nicht, was ihn beruhigt, es dürfte auch der Umstand sein, dass Nick, AJ, Brian, Howie und Kevin ziemlich entspannt sein dürften. „Sind sie! Star-Allüren? Fehlanzeige“, lacht er, der unter anderen für Weltstar Adele 2024 eine ganze Bühnenwelt in München aufbauen ließ, und verrät: „Die Burschen sind sehr familiär, denn sie kommen quasi mit Kind und Kegel, werden in einem Chalet-Dorf in der Region wohnen und alle Register ihrer Showkünste ziehen.“

Darüber hinaus haben sie Leutgeb im Vorfeld schon für sich gewonnen. Warum? „Als ich gefragt habe, mit welchen Limousinen wir sie vom Flughafen abholen sollen, also ob es Rolls-Royce, Maybach oder Bentley sein sollten, da ließen sie mich wissen: ,Das ist uns völlig egal. Hauptsache, die Autos haben vier Räder.‘“ Sein Nachsatz: „Das ist der Zauber der Backstreet Boys . . .“

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
Präsident Trump begnadigt Truthahn „Gobble“ im Rosengarten des Weißen Hauses
Von Trump begnadigt
„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln
Im Nationalmuseum in Breslau hängt ein Porträt aus dem 17. Jahrhundert, das Hollywoodstar Robert ...
Mysteriöse Zeitreise?
Zeigt das 300 Jahre alte Gemälde Robert De Niro?
Jetzt glitzert’s im Weißen Haus! First Lady Melania Trump hat am Montag den offiziellen 2025 ...
Hollywood-Flair
Melania Trumps prunkvoller Weihnachtsbaum-Empfang
Miss-Universe-Wahl
Schock: Miss Jamaica nach Auftritt im Krankenhaus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
242.123 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
119.003 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
110.249 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Adabei Österreich
Manager im Gespräch
Backstreet-Boys bringen Zauber nach Schladming
Top of the Mountain
Heißes Skiopening mit Popstar Rita Ora in Ischgl
Überraschungsfeier
„Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini ist 60
Runder Geburtstag
Schlagerstar Waterloo: „Ich brauche die Bühne“
Jubiläum: „Luziwuzi“
Conchita Wurst zum Song Contest: „Ich wäre dabei“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf