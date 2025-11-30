Backstreet-Boys bringen Zauber nach Schladming

Kreischalarm und Party

Der Mann hinter dem Spektakel ist Künstler- und Konzert-Manager Klaus Leutgeb. Und als ADABEI ihn kurz vor dem Event bei den Aufbauarbeiten erreicht, da war der Mann noch so richtig cool. „Weil ich weiß, dass 81 Prozent des Publikums weiblich sind, bei einem Altersdurchschnitt von 37,1 Jahren – da gibt’s drei Tage lang einfach nur Kreischalarm und Party“, freut sich der Mann, der für Konzerte und Festivals schon rund 3500 Künstler im Laufe seiner Karriere gebucht hat.