Backstreet-Boys bringen Zauber nach Schladming

Backstreet´s back – diesmal im Schnee: Wenn Nick, AJ, Brian, Howie und Kevin nach Schladming kommen, schreit das nach einer großen 90-er Party. Die „Krone“ hat mit dem Mann gesprochen, der die Boyband gleich für drei Shows in die Berge holt: Top-Eventmacher Klaus Leutgeb.
Das wird ein echtes Fest, wenn die Backstreet Boys am 5., 6. und 7. Dezember in der Steiermark auftreten. Sie tun es im Rahmen des Ski Openings der 4-Berge Skischaukel Schladming und sorgen dort dreimal für ein ausverkauftes Haus im Planai Stadion.
Kreischalarm und Party
Der Mann hinter dem Spektakel ist Künstler- und Konzert-Manager Klaus Leutgeb. Und als ADABEI ihn kurz vor dem Event bei den Aufbauarbeiten erreicht, da war der Mann noch so richtig cool. „Weil ich weiß, dass 81 Prozent des Publikums weiblich sind, bei einem Altersdurchschnitt von 37,1 Jahren – da gibt’s drei Tage lang einfach nur Kreischalarm und Party“, freut sich der Mann, der für Konzerte und Festivals schon rund 3500 Künstler im Laufe seiner Karriere gebucht hat.
Doch das alleine ist es nicht, was ihn beruhigt, es dürfte auch der Umstand sein, dass Nick, AJ, Brian, Howie und Kevin ziemlich entspannt sein dürften. „Sind sie! Star-Allüren? Fehlanzeige“, lacht er, der unter anderen für Weltstar Adele 2024 eine ganze Bühnenwelt in München aufbauen ließ, und verrät: „Die Burschen sind sehr familiär, denn sie kommen quasi mit Kind und Kegel, werden in einem Chalet-Dorf in der Region wohnen und alle Register ihrer Showkünste ziehen.“
Darüber hinaus haben sie Leutgeb im Vorfeld schon für sich gewonnen. Warum? „Als ich gefragt habe, mit welchen Limousinen wir sie vom Flughafen abholen sollen, also ob es Rolls-Royce, Maybach oder Bentley sein sollten, da ließen sie mich wissen: ,Das ist uns völlig egal. Hauptsache, die Autos haben vier Räder.‘“ Sein Nachsatz: „Das ist der Zauber der Backstreet Boys . . .“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.