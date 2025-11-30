LIVE ab 14.30 Uhr: Altach gegen Red Bull Salzburg

15. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SCR Altach empfängt den FC Red Bull Salzburg. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Vizemeister Salzburg will im Schnabelholz die Tabellenführung verteidigen. Im dicht gedrängten Feld der Top-7 der Liga wurde der jüngste Ausrutscher des Vizemeisters gegen die WSG Tirol tabellarisch nicht bestraft. Drei Runden in Folge liegen die Bullen nun voran. Laut Statistik war dies zu diesem Zeitpunkt der Saison zuletzt 2023/24 der Fall. Dennoch: Rückschläge wie zuletzt gegen die WSG Tirol (2:3 nach 2:0) oder ungenügende Resultate in der Europa League sorgen für anhaltende Stimmungstiefs.
Kleiner Zwergenaufstand?
Thomas Letsch sah vor der Reise gen Westen schwankende Vorstellungen aller Spitzenteams. „Wenn man sich die Liga anschaut, sieht man, dass jeden Spieltag fast alles möglich ist“, meinte Salzburgs Chefcoach. In Altach warte eine unangenehme Aufgabe auf sein Team. „Natürlich ist uns klar, dass wir nach der entbehrlichen Niederlage gegen Tirol jetzt einen Sieg brauchen.“ Letsch will wieder rotieren. Fragezeichen stehen hinter der Fitness von Sota Kitano und Maurits Kjaergaard, auch für Karim Konate dürfte die Startelf noch unrealistisch sein.
Altach schrieb gegen Salzburg in dieser Saison schon an, in Wals-Siezenheim erkämpften sich die Vorarlberger ein 2:2. Fabio Ingolitsch will sich ein Beispiel an Wattens nehmen. „Tirol hat es trotzdem letzte Woche vorgezeigt, wie es gehen kann, einen kleinen Zwergenaufstand hinzulegen“, sagte Altachs Trainer. In der Liga habe es zuletzt „viele Mannschaften gegeben, die auch gegen Mannschaften, die vielleicht drüber zu stellen sind, gewonnen haben.“ Bei drei Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage in sieben Heimauftritten präsentiert sich der SCRA bisher sehr heimstark.
