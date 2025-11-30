In diesen Orten war es im November am kältesten

Sommergefühle in erster Monatshälfte

Dabei begann der vorletzte Monat des Jahres noch außergewöhnlich warm. So wurden etwa zu Allerheiligen in Jenbach in Tirol 22,4 Grad gemessen. Noch milder, ja fast schon sommerlich warm, war es gegen Monatsmitte in den Vorarlberger Orten Feldkirch (22,7 Grad) und in Bludenz (23,7 Grad). Mit Ausnahme von Wien habe es im November in jedem Bundesland noch einmal Temperaturen jenseits der 20 Grad gegeben, so die Ubimet-Experten weiter.