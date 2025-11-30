Engpass: Kärntner warten wochenlang auf Operation

Bis zu unglaubliche 30 Wochen, also fast sieben Monate, warten Patienten auf einen Operationstermin. In Kärnten sollen Primärversorgungseinheiten und zusätzliche Kassenstellen das System „retten“.
Ein neues Knie oder eine neue Hüfte gefällig? Dann heißt es erst einmal Däumchen drehen und geduldig sein. Denn die Zeiten von schnellen OP-Terminen sind definitiv vorbei. In ein bis zwei Wochen auf dem OP-Tisch? Kaum noch machbar, wenn es um keinen absoluten Notfall geht. In vielen Fällen dauert es sogar mehrere Wochen und Monate, bis der Patient in den Operationssaal kommt, wie die „OP-Wartezeitenstudie 2025“ von der unabhängigen Plattform krankenversicherung.at zeigt.
