Engpass: Kärntner warten wochenlang auf Operation

Ein neues Knie oder eine neue Hüfte gefällig? Dann heißt es erst einmal Däumchen drehen und geduldig sein. Denn die Zeiten von schnellen OP-Terminen sind definitiv vorbei. In ein bis zwei Wochen auf dem OP-Tisch? Kaum noch machbar, wenn es um keinen absoluten Notfall geht. In vielen Fällen dauert es sogar mehrere Wochen und Monate, bis der Patient in den Operationssaal kommt, wie die „OP-Wartezeitenstudie 2025“ von der unabhängigen Plattform krankenversicherung.at zeigt.