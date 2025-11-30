Pfleger drohen: „Zwingt uns nicht zum Streik“

Lautstark und deutlich gezeigt haben die Pfleger des Seniorenwohnheims Hof und Umgebung am Samstagnachmittag, was sie von den schwarz-blauen Einsparungen im Land Salzburg halten. Etwa 80 Mitarbeiter, Angehörige der betreuten Senioren und einige Unterstützer sind hier gemeinsam auf die Straße gegangen. „Wir wollen laut sein und ein Statement setzen. Es ist an der Zeit, den Mund aufzumachen“, ist Pflegeassistentin Kerstin Hoffmann-Hegen überzeugt.