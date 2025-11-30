Pfleger drohen: „Zwingt uns nicht zum Streik“

Ihren eigenen Demonstrationszug haben sich die Pfleger des Seniorenwohnhauses in Hof bei Salzburg organisiert. Sie sehen die Kürzungen beim Gehalt als „furchtbares Signal für den Berufsstand“. Zudem wird der Pflegebonus nur in Salzburg gestrichen – nicht in den anderen Bundesländern.
Lautstark und deutlich gezeigt haben die Pfleger des Seniorenwohnheims Hof und Umgebung am Samstagnachmittag, was sie von den schwarz-blauen Einsparungen im Land Salzburg halten. Etwa 80 Mitarbeiter, Angehörige der betreuten Senioren und einige Unterstützer sind hier gemeinsam auf die Straße gegangen. „Wir wollen laut sein und ein Statement setzen. Es ist an der Zeit, den Mund aufzumachen“, ist Pflegeassistentin Kerstin Hoffmann-Hegen überzeugt.
