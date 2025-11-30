Zu viel Wind! Weltcup in Ruka abgesagt

Der dritte Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer ist am Sonntag in Ruka wegen zu starkem Wind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Stefan Rettenegger hatte im Massenstart-Rennen den 10-km-Langlauf gewonnen, musste dann aber wie auch der gesamte Weltcuptross die Absage des Sprungteils zur Kenntnis nehmen.
Damit wurde es auch nichts aus dem möglichen Hattrick zum Weltcupauftakt für Johannes Lamparter, der am Freitag und Samstag gewonnen hatte.
„Wolken sehr schnell“
Lamparter war nach dem Rennen in der Loipe übrigens an siebenter Stelle gelegen. „Wie man sieht, die Wolken bewegen sich sehr schnell. Wir haben zwischen acht und zehn Metern pro Sekunde Wind und haben daher entschieden, keinen Event auszutragen“, sagte Renndirektor Lasse Ottesen zur Absage. Nächste Station der Kombinierer sind drei Einzelbewerbe kommendes Wochenende in Trondheim.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.