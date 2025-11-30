Zu viel Wind! Weltcup in Ruka abgesagt

„Wolken sehr schnell“

Lamparter war nach dem Rennen in der Loipe übrigens an siebenter Stelle gelegen. „Wie man sieht, die Wolken bewegen sich sehr schnell. Wir haben zwischen acht und zehn Metern pro Sekunde Wind und haben daher entschieden, keinen Event auszutragen“, sagte Renndirektor Lasse Ottesen zur Absage. Nächste Station der Kombinierer sind drei Einzelbewerbe kommendes Wochenende in Trondheim.