Grazer Oper

Ballett-Chef Dirk Elwert bis 2028 verlängert

Steiermark
30.10.2025 17:30
(Bild: Marija Kanizaj)

Mit großer Freude verkündete Ulrich Lenz, Intendant der Grazer Oper, die Verlängerung des Vertrags von Dirk Elwert. Das Engagement des Nicht-Choreografen war ein Experiment, das voll aufgegangen ist. Das Ballett hat sich in den zwei Spielzeiten zu einem Publikumsmagneten entwickelt.

Einen Ballett-Chef, der selbst kein Choreograf oder Tänzer ist, gibt es nicht allzu oft. Im Fall von Dirk Elwert hat sich das aber als ein Glücksfall herausgestellt. „Als ich 2023 die Intendanz in Graz übernahm, war es mir wichtig, im Bereich Tanz möglichst unterschiedliche stilistische Sprachen auf die Bühne zu bringen“, erklärt Intendant Ulrich Lenz, „und mit Dirk Elwert war ich da schnell auf einer Wellenlänge“. Der hat nun vor, bis 2028 noch viele weitere Sprachen ins Programm einzubringen.

Auf einer Wellenlänge: Intendant Ulrich Lenz und Ballett-Direktor Dirk Elwert auf der ...
Auf einer Wellenlänge: Intendant Ulrich Lenz und Ballett-Direktor Dirk Elwert auf der Studiobühne.(Bild: M. Reichart)

Das freut nicht nur den Intendanten und das ständig wachsende Ballett-Publikum, sondern auch Elwert selbst. „Ich bin gerne in Graz und sehr glücklich an diesem Haus“, sagt er und sprüht vor Energie.

18 fixe Tänzerinnen und Tänzer zählt seine Compagnie, dazu vier, die noch in Ausbildung sind. „Die Fluktuation ist in Graz nicht sehr hoch“, betont er, was auch für die Möglichkeiten, die das Haus den Tänzern bietet, spricht. Ein wenig stolz verweist der Ballett-Chef da auf die 30 Tanz-Abende, die er in dieser Saison erkämpft hat, sowie auf die 30 Mitwirkungen in Musicals, Operette oder Oper. Dazu kommt eine wachsende Nachfrage in Sachen Tanzvermittlung. „Hier sehe ich viel Potenzial“, freut sich Elwert.

Riesenerfolg: „Follia!" wird in der nächsten Spielzeit wieder aufgenommen.
Riesenerfolg: „Follia!“ wird in der nächsten Spielzeit wieder aufgenommen.(Bild: Andreas Etter)

Gute Nachrichten für Ballettfans
Eine gute Nachricht haben er und Lenz ebenfalls in petto: Die atemberaubende Produktion „Follia!“, deren letzte zwei (ausverkauften) Vorstellungen wegen des Amoklaufs an einer Grazer Schule abgesagt wurden, wird in der kommenden Spielzeit wieder aufgenommen. Ganz andere Tanzsprachen sind in den kommenden Produktionen „Ring“ von drei jungen Choreografen auf der Studiobühne und „La Divina Comedia“ von Estefania Miranda im großen Haus zu erwarten. Und bei Dirk Elwerts Erfolgslauf heißt es, rechtzeitig Karten sichern!

Porträt von Michaela Reichart
Michaela Reichart
Steiermark

