Ballett-Chef Dirk Elwert bis 2028 verlängert

Einen Ballett-Chef, der selbst kein Choreograf oder Tänzer ist, gibt es nicht allzu oft. Im Fall von Dirk Elwert hat sich das aber als ein Glücksfall herausgestellt. „Als ich 2023 die Intendanz in Graz übernahm, war es mir wichtig, im Bereich Tanz möglichst unterschiedliche stilistische Sprachen auf die Bühne zu bringen“, erklärt Intendant Ulrich Lenz, „und mit Dirk Elwert war ich da schnell auf einer Wellenlänge“. Der hat nun vor, bis 2028 noch viele weitere Sprachen ins Programm einzubringen.