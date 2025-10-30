Der Tanz mit den Toten

Der Glaube an das (sinnbildliche) ewige Leben nach dem Tod rettete übrigens den Dia des los Muertos vor den spanischen Eroberern – auch wenn diese den heidnischen Brauch ausmerzen wollten. Dieser gemeinsame Nenner der indigenen und christlichen Kultur ist einer der Gründe, warum die Mexikaner bis heute noch zu Allerseelen, meist sogar über mehrere Tage voller Hingabe feiern.