Neandertaler verblüfft mit kunstvoller Schnitzerei

„Es dürfte kein Zufall sein, dass der Neandertaler den Knochen eines eindrucksvollen Tieres mit riesigen Geweihschaufeln für seine Schnitzerei ausgewählt hat“, sagte Antje Schwalb von der Technischen Universität Braunschweig, die an dem Projekt beteiligt ist. Das Geweih des Riesenhirsches hatte eine Spannweite von bis zu vier Metern. Auch in Frankreich fand man Anhänger und Klauen als Schmuckobjekte, aber nur wenige. In Spanien wurden einfache abstrakte Motive an Höhlenwänden entdeckt. Der neue Fund aus der Einhornhöhle sei aber das komplexeste Kunstwerk.