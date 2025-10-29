Betrunkener Autolenker (67) übersah Firmenwagen

Junger Mann mit Rettung ins Spital

„Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Auto des 67-Jährigen und dem Lieferwagen, der auf der B164 in Richtung Fieberbrunn unterwegs war“, heißt es vonseiten der Ermittler. Der junge Lenker des Lieferwagens erlitt durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Spital gebracht.