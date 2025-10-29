Betrunkener Autolenker (67) übersah Firmenwagen

Spektakulärer Unfall Dienstagabend im Tiroler Unterland: Ein 67-jähriger Autolenker dürfte beim Einbiegen in eine Bundesstraße einen Firmenwagen übersehen haben, woraufhin es zur Kollision kam. Der junge Lenker des Transporters erlitt Verletzungen. Der Senior blieb unverletzt – ein Alkotest bei ihm verlief jedoch positiv.
Kurz vor 19 Uhr ereignete sich der Unfall in St. Johann im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Der 67-jährige Einheimische wollte mit seinem Pkw laut Polizei von einer Gemeindestraße in die B164 Hochkönigstraße einbiegen. Dabei dürfte er den herannahenden Firmenwagen, der von einem 21-jährigen Österreicher gelenkt wurde, übersehen haben.
Junger Mann mit Rettung ins Spital
„Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Auto des 67-Jährigen und dem Lieferwagen, der auf der B164 in Richtung Fieberbrunn unterwegs war“, heißt es vonseiten der Ermittler. Der junge Lenker des Lieferwagens erlitt durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Spital gebracht.
Dem 67-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.
Ein Ermittler der Polizei
Autolenker saß betrunken am Steuer
Der 67-Jährige hingegen kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. „Ein bei ihm durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen“, so die Ermittler weiter.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie wurden durch ein Abschleppunternehmen entfernt. Die B164 war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.