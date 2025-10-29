Vorteilswelt
Junger Mann verletzt

Betrunkener Autolenker (67) übersah Firmenwagen

Tirol
29.10.2025 11:38
Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt.
Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)

Spektakulärer Unfall Dienstagabend im Tiroler Unterland: Ein 67-jähriger Autolenker dürfte beim Einbiegen in eine Bundesstraße einen Firmenwagen übersehen haben, woraufhin es zur Kollision kam. Der junge Lenker des Transporters erlitt Verletzungen. Der Senior blieb unverletzt – ein Alkotest bei ihm verlief jedoch positiv.

Kurz vor 19 Uhr ereignete sich der Unfall in St. Johann im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Der 67-jährige Einheimische wollte mit seinem Pkw laut Polizei von einer Gemeindestraße in die B164 Hochkönigstraße einbiegen. Dabei dürfte er den herannahenden Firmenwagen, der von einem 21-jährigen Österreicher gelenkt wurde, übersehen haben.

Junger Mann mit Rettung ins Spital
„Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Auto des 67-Jährigen und dem Lieferwagen, der auf der B164 in Richtung Fieberbrunn unterwegs war“, heißt es vonseiten der Ermittler. Der junge Lenker des Lieferwagens erlitt durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Spital gebracht.

Zitat Icon

Dem 67-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Ein Ermittler der Polizei

Autolenker saß betrunken am Steuer
Der 67-Jährige hingegen kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. „Ein bei ihm durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen“, so die Ermittler weiter.

Lesen Sie auch:
Sowohl am Auto als auch am Transporter entstand massiver Schaden.
Transporter gegen Auto
Ausweichmanöver wegen Tier endet mit Frontal-Crash
29.10.2025

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie wurden durch ein Abschleppunternehmen entfernt. Die B164 war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
