Transporter gegen Auto

Ausweichmanöver wegen Tier endet mit Frontal-Crash

Tirol
29.10.2025 08:08
Sowohl am Auto als auch am Transporter entstand massiver Schaden.
Sowohl am Auto als auch am Transporter entstand massiver Schaden.(Bild: ZOOM Tirol)

Fataler Verkehrsunfall am späten Dienstagabend im Tiroler Zillertal: Ein 53-jähriger Einheimischer wich mit seinem Klein-Lkw einem Tier auf der Straße aus und krachte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Autolenker erlitt durch die heftige Kollision erhebliche Verletzungen – er musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall gegen 23.45 Uhr im Gemeindegebiet von Uderns – im Bereich der Auffahrt zur B169 Zillertal Straße. Der 53-jährige Einheimische war dort mit seinem Klein-Lkw unterwegs und wollte – laut eigenen Angaben – einem kleinen Tier auf der Fahrbahn ausweichen.

Transporter geriet auf Gegenfahrbahn
Das Manöver hatte fatale Folgen: Der Transporter geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Autolenker – ein 40-jähriger Einheimischer – erlitt durch die Wucht des Aufpralls erhebliche Verletzungen.

Mit Rettung ins Krankenhaus gebracht
Nach der Erstversorgung am Unfallort durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der Mann ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Lenker des Klein-Lkw kam mit dem Schrecken davon – er blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden. Neben Polizei und Rettung waren auch die Freiwillige Feuerwehr Uderns sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Einsatz.

