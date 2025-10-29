Ausweichmanöver wegen Tier endet mit Frontal-Crash

Fataler Verkehrsunfall am späten Dienstagabend im Tiroler Zillertal: Ein 53-jähriger Einheimischer wich mit seinem Klein-Lkw einem Tier auf der Straße aus und krachte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Autolenker erlitt durch die heftige Kollision erhebliche Verletzungen – er musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.