TV-Kauf: Warum weniger Auflösung manchmal mehr ist

Von HD-ready über Full-HD bis 4K und sogar 8K: Fernseher, aber auch Computermonitore, Displays von Smartphones oder Digitalkameras und sogar Informationsanzeigen und Navis im Auto sind in den vergangenen Jahren sukzessive schärfer geworden – getrieben von den Bemühungen der Hersteller, uns Verbraucher Glauben zu machen, dass eine höhere Bildschirmauflösung das bessere Seherlebnis bietet. Doch der menschlichen Wahrnehmung sind Grenzen gesetzt, die die modernen Gerätschaften mit ihren ultra-hochauflösenden Displays oftmals überschreiten.