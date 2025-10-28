Vorteilswelt
Full-HD, 4K oder 8K?

TV-Kauf: Warum weniger Auflösung manchmal mehr ist

Elektronik
28.10.2025 12:42
Benötigen Sie wirklich einen 4K- oder gar 8K-Fernseher, um zu Hause das beste Fernseherlebnis zu haben?
Benötigen Sie wirklich einen 4K- oder gar 8K-Fernseher, um zu Hause das beste Fernseherlebnis zu haben?

Ein neuer Fernseher muss zumeist zwei Kriterien erfüllen: Er muss größer und schärfer (höher auflösend) als der alte sein. Doch lohnt sich ein 4K- oder gar 8K-Fernseher überhaupt? Eine aktuelle Untersuchung zur Auflösungsgrenze des menschlichen Auges zeigt: Weniger ist oftmals mehr.

Von HD-ready über Full-HD bis 4K und sogar 8K: Fernseher, aber auch Computermonitore, Displays von Smartphones oder Digitalkameras und sogar Informationsanzeigen und Navis im Auto sind in den vergangenen Jahren sukzessive schärfer geworden – getrieben von den Bemühungen der Hersteller, uns Verbraucher Glauben zu machen, dass eine höhere Bildschirmauflösung das bessere Seherlebnis bietet. Doch der menschlichen Wahrnehmung sind Grenzen gesetzt, die die modernen Gerätschaften mit ihren ultra-hochauflösenden Displays oftmals überschreiten.

Porträt von Sebastian Räuchle
Sebastian Räuchle
Loading
