Bundesländer abschaffen?Schellhorn erntet Schelte

Wien soll Bundesland bleiben

Aber wie sehen eigentlich die Landes-Liberalen den Vorstoß ihres schillernden Staatssekretärs? Immerhin zählen die neun Gruppen nicht nur etliche Beschäftigte, sondern rund 2000 Mitglieder. Ein Rundruf der „Krone“ in allen Ländern ergab inhaltlich ambivalente Antworten. Alle Mitstreiter wiesen darauf hin, dass es sich um eine „Privatmeinung“ Schellhorns handle. Klar sei für alle, dass man so nicht weitermachen könne und es Reformen in Österreich brauche, damit man den Staat effizienter aufstellen könne. „Es ging mir um einen Denkanstoß!“