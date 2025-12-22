Vorteilswelt
2 Tage vor Weihnachten

„Driving Home For Christmas“: Chris Rea ist tot

Society International
22.12.2025 16:18
Chris Rea ist mit 74 Jahren verstorben.
Chris Rea ist mit 74 Jahren verstorben.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)

Nur zwei Tage vor Weihnachten schockiert diese Nachricht besonders: Der Sänger Chris Rea, bekannt für Hits wie Driving Home For Christmas, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das hat ein Familienmitglied mitgeteilt.

„Er ist heute Morgen nach kurzer Krankheit im Krankenhaus friedlich im Kreise seiner Familie verstorben.“, wie ein Sprecher der Familie des Stars mitteilte. Seit der Veröffentlichung seines Hits Driving Home for Christmas im Jahr 1986 gilt er als Zeichen für die Weihnachtszeit.

