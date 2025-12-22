Vorteilswelt
Am Wiener Hauptbahnhof

Blutiger Streit: Polizeieinsatz nach Messerattacke

Wien
22.12.2025 15:34
Im Wiener Hauptbahnhof ist es am Montagnachmittag bei einer Auseinandersetzung von zwei Personen ...
Im Wiener Hauptbahnhof ist es am Montagnachmittag bei einer Auseinandersetzung von zwei Personen zu einer Messerattacke gekommen (Symbolbild).(Bild: Andi Schiel)

Am Montagnachmittag eskalierte ein Streit zwischen zwei Personen im Wiener Hauptbahnhof und endete in einer Messerattacke. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin sofort mit einem Großaufgebot aus. Eine Gefahr für weitere Personen bestehe laut Polizei nicht.

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger konnte der Täter rasch „gesichert“ werden. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die beiden Kontrahenten, eine Gefahr für weitere Personen bestand laut Polizei daher nicht.

Haupteingang und Innenbereich gesperrt
Ein Augenzeuge schilderte gegenüber der „Krone“, dass Spezialeinsatzkräfte samt Polizeihunden am Hauptbahnhof im Einsatz waren. „Der Haupteingang und der Innenbereich waren komplett abgeriegelt“, berichtete er.

Die Schwere der Verletzungen des Opfers war zunächst unklar, der Einsatz lief zum Zeitpunkt der Meldung noch.

Am Wiener Hauptbahnhof
