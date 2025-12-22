Jobs wie Heidi Klum und Leni in Dessous sind No-Go

Topmodel Franziska Knuppe (49) sorgt in der neuen „Gala“ für klare Worte. Gemeinsam mit ihrer Tochter Mathilda Möstl (18) stand sie für ein festliches Christmas‑Shooting vor der Kamera – doch bei Werbejobs zieht die Model‑Mama strikte Grenzen.
Knuppe erklärt im Interview: „Wir entscheiden als Familie, welche Anfragen infrage kommen. Aber eins ist sicher: Ich würde niemals einen Job machen wie Heidi und Leni Klum – in Unterwäsche.“
Während andere Promi‑Kids früh im Rampenlicht stehen, setzt Knuppe auf Bodenständigkeit. Tochter Mathilda verdient ihr eigenes Geld und jobt in der Gastronomie – ganz ohne Glamourbonus.
Knuppe und ihre Tochter sind gerade in einer Falke-Kampagne zu sehen:
Knuppe betont: „Uns war immer wichtig, dass Tilli nicht alles auf dem Silbertablett serviert bekommt.“
Mathilda selbst sagt: „Ich habe mit 15 angefangen zu arbeiten. Ich weiß, was meine Nike‑Sneaker wert sind.“
