ÖSV-Asse enttäuschen ++ Neuer Coach für BW Linz

Die ÖSV-Läufer gehen beim Slalom von Alta Badia leer aus, Mensur Suljovic trifft in der dritten Runde der Darts-WM auf die Nummer eins und Blau-Weiß-Linz stellt den neuen Trainer aus Deutschland vor – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 22. Dezember.