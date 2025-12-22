Mädchen am WC fotografiert: Diversion für Lehrer

Diversion angenommen

Beim Prozess am Bezirksgericht Eferding zeigte sich der 57-Jährige geständig. Darum und weil er bisher unbescholten war, bot ihm das Gericht eine Diversion mit zwei Jahren Probezeit und verpflichtender Psychotherapie an. Der 57-Jährige nahm die Diversion an und somit blieb ihm eine strafrechtliche Verurteilung erspart. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde er umgehend vom Dienst freigestellt.