Alta Badia: ÖSV-Hoffnung bekommt Rüge von Herzdame

„Sie muss viele Opfer bringen dafür, dass ich Skifahren darf. Wenn ich dann wie jetzt im ersten Durchgang gut liege und im zweiten so einen Sch*** zusammenfahre, verstehe ich, dass sie nicht so happy ist“, meinte der ÖSV-Läufer, der sich am Ende mit Rang 13 zufriedengeben musste. „Sonst macht ja eine Beziehung keinen Spaß, wenn man nicht hin und wieder streitet.“