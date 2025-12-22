Vorteilswelt
Deutsche berichten:

Füllkrug wechselt wegen WM zu Italiens Spitzenklub

Fußball International
22.12.2025 16:18
Niclas Füllkrug
Niclas Füllkrug(Bild: AFP/APA/DAMIEN MEYER)

Der Deal ist offenbar schon fix! Niclas Füllkrug wechselt von Premier-League-Klub West Ham United zum AC Milan, um noch den Sprung auf den WM-Zug zu schaffen. Das berichten deutsche und italienische Medien.

Konkret geht es den Berichten zufolge um ein Leihgeschäft, bei dem die Mailänder das volle Gehalt bis zum Saisonende übernehmen sollen. Im kommenden Sommer kann Milan dann Füllkrug per Kaufoption fest verpflichten und zahlt für den Deal keine Leihgebühr, übernimmt dafür aber sein komplettes Gehalt, heißt es in der „Bild“-Zeitung.  

Schafft er es zur WM
Hintergrund des Wechsels ist offenbar Füllkrugs Hoffnung auf die WM-Teilnahme zu sein. Kam der ehemalige Dortmund-Stürmer doch nach mehreren Verletzungen bei West Ham nie wirklich in Schuss. Unter Neo-Trainer Nuno Espirito Santo kam der 32-jährige Deutsche zuletzt gar keine Rolle mehr. Und das, obwohl die „Hammers“ mit nur 13 Punkten aus 17 Spielen nur auf dem 18. Platz stehen..

Deutsche berichten:
