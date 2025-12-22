Füllkrug wechselt wegen WM zu Italiens Spitzenklub

Schafft er es zur WM

Hintergrund des Wechsels ist offenbar Füllkrugs Hoffnung auf die WM-Teilnahme zu sein. Kam der ehemalige Dortmund-Stürmer doch nach mehreren Verletzungen bei West Ham nie wirklich in Schuss. Unter Neo-Trainer Nuno Espirito Santo kam der 32-jährige Deutsche zuletzt gar keine Rolle mehr. Und das, obwohl die „Hammers“ mit nur 13 Punkten aus 17 Spielen nur auf dem 18. Platz stehen..