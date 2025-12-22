Positive Bilanz: Spannende Liga und neuer Liga-Cup

Am Ende des Jahres heißt es auch im Handball-Sport: Bilanz ziehen! Moderator Martin Grasl unterhält sich mit HLA Geschäfsführer Christoph Edelmüller und dem CEO der Finanzfuchsgruppe (Hauptsponsor des neuen Liga-Cups) Christian Mattasits über die Erkenntnisse nach der Cup-Vorrunde. Außerdem blicken wir auf ein erfolgreiches Handball-Jahr 2025 zurück!