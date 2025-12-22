Handball – Das Magazin

Positive Bilanz: Spannende Liga und neuer Liga-Cup

Handball - Das Magazin
22.12.2025 15:37
0 Kommentare

Am Ende des Jahres heißt es auch im Handball-Sport: Bilanz ziehen! Moderator Martin Grasl unterhält sich mit HLA Geschäfsführer Christoph Edelmüller und dem CEO der Finanzfuchsgruppe (Hauptsponsor des neuen Liga-Cups) Christian Mattasits über die Erkenntnisse nach der Cup-Vorrunde. Außerdem blicken wir auf ein erfolgreiches Handball-Jahr 2025 zurück!

Weitere Videos
Handball-Rückblick
Nationalteams im Aufschwung & Meisterliga-Spannung
Sport-Talks
Handball – Das Magazin
Der Mann mit dem Stirnband: Paul Hofmann klärt auf
Handball - Das Magazin
Handball – Das Magazin
ÖHB-Frauen begeistern bei der WM in Rotterdam!
Handball - Das Magazin
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf