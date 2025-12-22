2025 eines der wärmsten Jahre der Messgeschichte

In Top 25 nur Jahre der jüngsten Vergangenheit

Im Vergleich zur Klimaperiode 1961 bis 1990, die von der globalen Erwärmung noch nicht so stark betroffen war, liegt das Jahr 2025 im Tiefland Österreichs um 2,1 Grad über dem Mittel und auf den Bergen um 2,4 Grad. Gegenüber dem Durchschnitt der vorindustriellen Zeit (1850-1900) ist 2025 im Tiefland Österreichs um 2,8 Grad wärmer. In den Top 25 der wärmsten Jahre der Messgeschichte finden sich fast nur Jahre der jüngeren Vergangenheit.