Heldin verhinderte Großbrand in Tiroler Altenheim

Im Altenheim „Silberhoamat“ in Schwaz wurde eine Frau wohl zur Heldin. Sie reagierte geistesgegenwärtig und verhinderte, dass ein entzündeter Topf mit Speiseöl einen Großbrand auslöste. Die Feuerwehr lobt den Einsatz der Mitarbeiterin.
Es kann wohl von einem kleinen vorweihnachtlichen Wunder gesprochen werden, dass es am Sonntag zu keiner Katastrophe im Altenheim „Silberhoamat“ in Schwaz gekommen ist.
Aber der Reihe nach: In der Großküche des Gebäudes wurde kurz nach 7 Uhr der Brandmeldealarm ausgelöst. Der Grund war ein Topf mit Speiseöl, der so stark erhitzt war, dass er sich wenig später entzündete und die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.
Sie deckte den brennenden Topf sofort mit einer Löschdecke ab und erstickte damit die Flammen.
Die Feuerwehr Schwaz
Mitarbeiterin reagierte vorbildlich
Geistesgegenwärtig reagierte eine Mitarbeiterin und zeigte, dass die Schulungen für solche Szenarien Gold wert sind: „Sie deckte den brennenden Topf sofort mit einer Löschdecke ab und erstickte damit die Flammen“, schildert die alarmierte Stadtfeuerwehr Schwaz. Durch das schnelle und richtige Handeln konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.
Beim Eintreffen der Feuerwehr bestand keine akute Gefahr mehr. Die Einsatzkräfte mussten lediglich noch die Küche belüften. Der Topf mit dem Öl wurde ins Freie gebracht und dort kontrolliert abgekühlt.
Ein gelungenes Beispiel dafür, dass gute Ausbildung, Aufmerksamkeit und moderne Brandschutztechnik Leben schützen können.
Die Feuerwehr Schwaz
Frau verhinderte wohl großes Unglück
„Der Vorfall zeigt eindrucksvoll, wie wichtig regelmäßige Schulungen des Personals und ein funktionierender technischer vorbeugender Brandschutz sind“, so die Florianis. Das Zusammenspiel aus richtigem Verhalten der Mitarbeiterin und der zuverlässig arbeitenden Brandmeldeanlage habe Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr Schwaz ist sich sicher: „Ein gelungenes Beispiel dafür, dass gute Ausbildung, Aufmerksamkeit und moderne Brandschutztechnik Leben schützen können.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.