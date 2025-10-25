Neue Leiterin: Was Graz von Neuseeland lernen kann

Von Lausanne über Auckland nach Graz – der Weg der 34-Jährigen verlief alles andere als geradlinig. „Eigentlich wollte ich Physikerin werden“, erzählt Bürli und lacht. Doch dann zog sie die Biologie in ihren Bann: „Pflanzen haben mich schon immer fasziniert, ihre Vielfalt, ihre Überlebensstrategien.“ In ihrem neuen Reich haben es ihr einige außergewöhnliche Exemplare angetan – etwa eine Pflanze, die ihren eigenen Kompost produziert, oder die „Astrantia major“, die Große Sterndolde, die sie an ihre Kindheit in den Alpen erinnert.