Neue Leiterin: Was Graz von Neuseeland lernen kann

Zwischen gut 7500 Pflanzenarten hat Sarah Bürli ihren neuen Arbeitsplatz gefunden. Die weitgereiste Biologin aus der Schweiz hat die Leitung des Botanischen Gartens der Universität Graz übernommen – und bringt eine Leidenschaft mit, die weit über die Beete hinauswächst: den Schutz seltener und bedrohter Arten.
Von Lausanne über Auckland nach Graz – der Weg der 34-Jährigen verlief alles andere als geradlinig. „Eigentlich wollte ich Physikerin werden“, erzählt Bürli und lacht. Doch dann zog sie die Biologie in ihren Bann: „Pflanzen haben mich schon immer fasziniert, ihre Vielfalt, ihre Überlebensstrategien.“ In ihrem neuen Reich haben es ihr einige außergewöhnliche Exemplare angetan – etwa eine Pflanze, die ihren eigenen Kompost produziert, oder die „Astrantia major“, die Große Sterndolde, die sie an ihre Kindheit in den Alpen erinnert.
„Vielfalt muss bewahrt werden“
Diese Prägung bestimmt auch ihre Arbeit in Graz. „Eine unserer zentralen Aufgaben ist es, die genetische Vielfalt der heimischen Flora zu bewahren“, sagt Bürli. Dazu werden im Botanischen Garten gefährdete Arten gezielt vermehrt, um sie später wieder in der Natur anzusiedeln – eine von vielen Aufgaben der steirischen Institution, die angesichts der Klimakrise zunehmend an Bedeutung gewinnt. „Steigende Temperaturen setzen immer mehr Pflanzen unter Druck.“
Dass der Garten als Teil der Universität Graz in erster Linie eine wissenschaftliche Einrichtung ist, ist für Bürli ein weiterer entscheidender Faktor. So will sie etwa Untersuchungen zur Ökologie und zum Schutz seltener, alpiner Arten vorantreiben. „Aktuell läuft etwa ein Projekt im Gesäuse, das erforscht, ob seltene Pflanzen stärker auf klimatische Veränderungen reagieren als häufiger vorkommende Arten.
Von den Māori gelernt
Internationale Erfahrung bringt die Botanikerin reichlich mit: Zwei Jahre lang arbeitete sie in Neuseeland an der Wiederaufforstung einheimischer Wälder – in enger Kooperation mit den Māori. „Ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur war für mich besonders faszinierend“, erzählt Bürli. „Dass ihr Lebensraum gepflegt und geschützt wird, ist für sie völlig klar.“
Diese Haltung möchte sie auch in Graz fördern: „Ein respektvoller Umgang mit Pflanzen und ihren Lebensräumen sollte überall auf der Welt selbstverständlich sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.