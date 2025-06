Lichtstreifen am Horizont: Tierarten im Aufwind

Dieser Erfolg wäre aber nur teilweise „hausgemacht“: „Dass sich diese Arten erholen, ist vor allem auf die Maßnahmen in Nachbarländern zurückzuführen. In Österreich steht leider nach wie vor die illegale Tötung von Wolf, Adler und Co. an der Tagesordnung.“ Speziell beim Wolf würde der Nachwuchs der wenigen heimischen Rudel in der Regel „spurlos „verschwinden“