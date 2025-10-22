Zeit der Experimente ist für Andy Heraf vorbei

Keine Wunderdinge

Was er bisher in Bregenz gesehen hat, ließ den Optimismus des Neo-Trainers nicht schwinden, an die Qualität des Kaders glaubt er fest. Auch die in dieser Saison bisher mangelnde Torgefahr – zehn Treffer erzielte Bregenz in zehn Spielen – sieht er nicht dramatisch. „Wir haben schon in der zweiten Hälfte gegen Amstetten Halbchancen kreiert, Wunderdinge darf man keine erwarten, es hat ja Gründe, warum wir Letzter sind“, sagt Heraf, „und ich orte unsere Probleme auch eher in der Defensive als in der Offensive. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir Verteidiger wünschen, keine Stürmer.“