Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei SW Bregenz

Zeit der Experimente ist für Andy Heraf vorbei

Vorarlberg
22.10.2025 18:55
Bei seiner neuen Mannschaft sieht SW-Trainer Andy Heraf Fortschritte.
Bei seiner neuen Mannschaft sieht SW-Trainer Andy Heraf Fortschritte.(Bild: GEPA)

SW Bregenz-Coach Andy Heraf hat seine Stammelf nach knapp zwei Wochen Eingewöhnung im Kopf, viel versuchen will er nicht mehr. Und trotz zuletzt mangelnder Torgefahr ortet der Ex-Teamspieler die Probleme der Mannschaft eher in der Defensive als im offensiven Bereich.

0 Kommentare

„Vielleicht war es im Nachhinein besser, gegen eine Mannschaft wie Amstetten zu verlieren, sie sehe ich weit vorne“, meint Bregenz-Coach Andy Heraf nach dem misslungenen Debüt gegen starke Niederösterreicher, „weil wirklich wichtig wird es jetzt.“

Gegen Amstetten unterlag Bregenz (im Bild Dragan Marceta) zuletzt mit 0:2.
Gegen Amstetten unterlag Bregenz (im Bild Dragan Marceta) zuletzt mit 0:2.(Bild: GEPA)

Und für die kommenden Aufgaben hat sich der Wiener nun ein klareres Bild machen können, auf welche seiner Spieler er bauen will. „Aus diesen Infos werde ich jetzt die erste Elf formen, das wird immer klarer. Wir haben einen sehr großen Kader, das verleitet zu Experimenten. Aber dafür haben wir keine Zeit mehr jetzt.“

In den Trainings sah der 58-Jährige auch in seiner zweiten Woche in der Festspielstadt viel Positives, bremst aber die Erwartungen dennoch. „Es ist immer noch alles sehr frisch, wir schauen noch, wie wir unsere Taktik am besten umsetzen können. Aber die Spieler sind sehr willig, sie ziehen voll mit.“ Der Kader ist weiter gut gefüllt, 24 Feldspieler hat Heraf auf dem Training. Fast zu viele, meint er. Auch Johannes Tartarotti ist wieder fit, hat zudem seine Sperre abgesessen. Einzig Offensivmann Nicolas Rossi fehlte bei der gestrigen Einheit angeschlagen.

Johannes Tartarotti (l.) saß zuletzt eine Sperre ab, ist nun wieder einsatzbereit.
Johannes Tartarotti (l.) saß zuletzt eine Sperre ab, ist nun wieder einsatzbereit.(Bild: GEPA)

Keine Wunderdinge
Was er bisher in Bregenz gesehen hat, ließ den Optimismus des Neo-Trainers nicht schwinden, an die Qualität des Kaders glaubt er fest. Auch die in dieser Saison bisher mangelnde Torgefahr – zehn Treffer erzielte Bregenz in zehn Spielen – sieht er nicht dramatisch. „Wir haben schon in der zweiten Hälfte gegen Amstetten Halbchancen kreiert, Wunderdinge darf man keine erwarten, es hat ja Gründe, warum wir Letzter sind“, sagt Heraf, „und ich orte unsere Probleme auch eher in der Defensive als in der Offensive. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mir Verteidiger wünschen, keine Stürmer.“

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 13°
Symbol starker Regen
Bludenz
10° / 17°
Symbol bedeckt
Dornbirn
11° / 16°
Symbol starker Regen
Feldkirch
10° / 16°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
157.060 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
138.906 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
110.444 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Mehr Vorarlberg
Bei SW Bregenz
Zeit der Experimente ist für Andy Heraf vorbei
Somalier vor Gericht
25 Stiche mit Messer: „Ich habe mich nur gewehrt“
Vorarlberg Tourismus
Wintersaison: Fast 1900 Stellen noch unbesetzt
Deprimierendes Bild
Industrie: Weit und breit kein Aufschwung in Sicht
Tunnelspinne Feldkirch
Bauvergabe für Tunnelportal Altstadt beschlossen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf