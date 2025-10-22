Darum sind wir Österreicher mit dem Tod per Sie

„Die Oma spart jeden Cent für ihr Begräbnis“: Kennen Sie das auch noch? War früher das Thema des Lebensendes und des Abschieds ein großes, ist es heutzutage nicht mehr ganz so relevant. Ob das daran liegt, dass wir nach wie vor kaum darüber reden (mögen) oder daran, dass die Wertigkeiten sich in unserer Gesellschaft verschieben? Eine neue Studie zeigt, was wir Österreicher vom Thema halten.
Generationenwechsel auf dem Friedhof: 44 Prozent der Österreicher wollen nicht so beerdigt werden wie einst ihre Großeltern bzw. Eltern. Wir haben es diesbezüglich lieber klein und einfach, zeigt eine aktuelle IPSOS-Studie im Auftrag der Helvecia. Konkret wollen 71 Prozent der Österreicher nur eine schlichte Beerdigung ohne großes Tamtam; sprich ohne große Zeremonie, Trauerfeier, ohne aufwendigen Blumenschmuck und Co.
Außerdem geht der Trend weg von der klassischen Erdbestattung, eine solche wollen heutzutage nur noch 19 Prozent der Österreicher. Demnach hat mit 34 Prozent die Feuerbestattung mit Urne am Friedhof das Grab im Boden längst überholt.
Auf Platz drei der „Lieblingsarten“ der eigenen ewigen Ruhe finden sich die Baum- und die Naturbestattung (18 Prozent), gefolgt von der Feuerbestattung mit der Urne für daheim statt am Friedhof (16 Prozent).
Vom See bis zur Party
Fünf Prozent setzen auf die Seebestattung und weitere sechs Prozent wollen anderes, etwa ihren toten Körper der Wissenschaft spenden, dass ihre Asche verstreut wird oder Platz für ihre Urne im eigenen Garten. Keine Präferenz bzw. noch gar nicht darüber nachgedacht haben etwa 15 Prozent.
Für 17 Prozent der Österreicher soll der Abschied jedenfalls ein fröhliches Fest sein. Am wenigsten von dieser Vorstellung halten aber die Tiroler: 23 Prozent lehnen diese ab.
Feurige Männer, natürliche Frauen
Für eine Feuerbestattung sprechen sich übrigens am häufigsten die Niederösterreicher aus (45 Prozent).
Und schaut man sich die Aufteilung nach Geschlechtern an, bevorzugen Männer Feuerbestattungen (42 Prozent), Frauen halten mehr von Natur- und Baumbestattungen (27 Prozent).
Oberösterreicher setzen auf Tradition
Besonders traditionell verankert bei dem Thema Tod und Sterben sind übrigens die Oberösterreicher: 40 Prozent wollen hier noch so zur letzten Ruhe gebettet werden wie ihre Vorfahren.
Mit 29 Prozent wünschen sich die Oberösterreicher auch noch am häufigsten eine Trauerfeier: Denn österreichweit gesehen wollen bzw. brauchen eine solche nur noch 19 Prozent bei der eigenen Bestattung.
Immer mehr Tabu, desto älter man wird
Der Tod ist nach wie vor Tabuthema für uns: Mehr als die Hälfte spricht höchstens einmal im Jahr darüber – und je näher das Lebensende bei zunehmenden Alter kommt, desto seltener kommt bei Gesprächen das Thema auf.
In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen reden mehr als 40 Prozent zumindest gelegentlich über das Thema, bei den über 66-Jährigen sind es nur noch 18 Prozent.
Angst vor dem Lebensende
Aber was steckt denn dahinter? Nun, wohl Sorge, Angst und Furcht. So etwa fürchten 32 Prozent Gedanken an den eigenen Tod, 42 Prozent vermeiden solche Gedanken gleich überhaupt ganz.
Am meisten beschäftigen sich übrigens die Steirer mit dem Thema (39 Prozent), am wenigsten die Wiener (23 Prozent) – und die Kärntner sind am furchtlosesten: 40 Prozent sagen hier, sie fürchten sich gar nicht vor der ewigen Ruhe.
Immerhin 59 Prozent der Österreicher würden sich mehr Offenheit bei dem Tabuthema wünschen – und mit 62 Prozent allen voran die Vorarlberger.
Knapp die Hälfte der Österreicher ihr Begräbnis will aus eigenen Ersparnissen zahlen. Doch bei einem Todesfall sind die Konten gesperrt, die Bestattungskosten aber schnell fällig. Die Familie muss dann aus eigener Tasche zahlen.
Werner Panhauser, Helvetia-Vorstand
Bild: Helvetia
Rechnen mit enormen Kosten, planen aber nicht
Paradox: Wir rechnen zwar mit Begräbniskosten von bis zu 8000 Euro, doch vorsorgen tun dennoch nur etwa die Hälfte. 45 Prozent wollen mit ihrem Ersparten für die eigene Bestattung aufkommen: „Doch genau da liegt das Problem“, erinnert Helvetia-Vorstand Werner Panhauser.
Denn im Todesfall, so Panhauser, „sind die Konten gesperrt, die Bestattungskosten aber schnell fällig und die Familie muss dann aus eigener Tasche zahlen“.
Eine entsprechende Versicherung haben bisher 33 Prozent; 16 Prozent setzen beim Stemmen der Bestattungskosten auf die Unterstützung von Familie und Freunden.
Die Frau soll organisieren – oder beide
Aufgeschlüsselt nach Geschlecht zeigt sich, dass Frauen zwar häufiger befürchten, dass sich keiner um ihr Begräbnis kümmert (17 Prozent versus neun Prozent bei den Männern), sorgen sie seltener finanziell vor: Nur 39 Prozent der Frauen legen Geld zurück, bei den Männern sind es 51 Prozent.
Auch bei Begräbniskostenversicherungen sind Männer aktiver: 28 Prozent haben eine abgeschlossen, hingegen nur 17 Prozent der Frauen.
Übrigens: Mit jeweils 26 Prozent sehen die Umfrageteilnehmer zuerst Frauen bzw. beide Partner innerhalb einer Beziehung und Familie für die Organisation der Bestattungen zuständig. Wenn das mal nicht wieder eine besondere Art der Gleichstellung von Mann und Frau ist...
