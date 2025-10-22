Darum sind wir Österreicher mit dem Tod per Sie

Generationenwechsel auf dem Friedhof: 44 Prozent der Österreicher wollen nicht so beerdigt werden wie einst ihre Großeltern bzw. Eltern. Wir haben es diesbezüglich lieber klein und einfach, zeigt eine aktuelle IPSOS-Studie im Auftrag der Helvecia. Konkret wollen 71 Prozent der Österreicher nur eine schlichte Beerdigung ohne großes Tamtam; sprich ohne große Zeremonie, Trauerfeier, ohne aufwendigen Blumenschmuck und Co.

Außerdem geht der Trend weg von der klassischen Erdbestattung, eine solche wollen heutzutage nur noch 19 Prozent der Österreicher. Demnach hat mit 34 Prozent die Feuerbestattung mit Urne am Friedhof das Grab im Boden längst überholt.