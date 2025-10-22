Polizei-Großaufgebot und Sperren am Hauptbahnhof

Polizisten in Zivil und in Uniform, Cobra-Beamte, Sprengstoffkundige Organe, Spürhunde, Absperrungen: In und rund um den Innsbrucker Hauptbahnhof marschierte am Mittwochabend ein Großaufgebot von Einsatzkräften auf. Grund ist ein hoher Staatsbesuch!
Zum Abschluss seines dreitägigen Staatsbesuchs in Österreich begab sich Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwochabend fort aus Wien und in Richtung Westen: Tirol bzw. Innsbruck steht auf dem Programm des deutschen Staatschefs sowie seines österreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen. Bemerkenswert: Dieser Besuch ist der erste eines deutschen Bundespräsidenten in Österreich seit 28 Jahren!
Strenge Sicherheitsmaßnahmen
Die Präsidenten waren am Mittwochabend in Tirols Landeshauptstadt erwartet worden. Mit dem Zug und nicht etwa mit noblen Karossen. Dementsprechend hoch waren die Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen am Innsbrucker Hauptbahnhof. Teile des Gebäudes und des Areals waren mit Polizei-Absperrbändern abgesperrt worden.
Der Bahnhof selbst bzw. die Halle wurden von sprengstoffkundigen Organen samt Spürhunden abgesucht. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra und Soldaten des Bundesheeres befanden sich vor Ort.
Kurz vor 22 Uhr ist der hohe Besuch dann am Innsbrucker Hauptbahnhof eingetroffen. Zum Empfangskomitee zählte unter anderem der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle.
Die Situation am Bahnhof war dennoch ruhig – die „Krone“ befand sich direkt vor Ort. Viele Passanten und Reisende hatten jedoch keine Ahnung, warum dort ein solch großes Polizeiaufgebot aufmarschiert war. Die Polizisten selbst waren allerdings um Aufklärung bemüht.
Besuch Brennerbasistunnel und Co.
Was steht im Zuge des Staatsbesuchs auf dem Programm? Bereits am Donnerstagvormittag werden Steinmeier, Van der Bellen und Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) am Tunnelportal Ahrental auf Innsbrucker Gebiet eintreffen. Anschließend geht es in den Brennerbasistunnel – besichtigt werden unter anderem die bereits fertiggestellten Haupttunnel West und Ost. Ob auch die Frage des nach wie vor mehr als stockenden BBT-Nordzulaufs in Deutschland thematisiert wird, blieb im Vorfeld offen.
Nach dem Tunnel-Termin stehen am Nachmittag – unter strengen Sicherheitsvorkehrungen – noch weitere Termine in der Landeshauptstadt auf dem Programm der Bundespräsidenten: Ein Besuch des Schloss Ambras, eines Uni Innsbruck-Quantentechnologie-Spin-offs und zu guter Letzt ein „Landesüblicher Empfang“ mit Schützen, Musikkapelle und Traditionsvereinen vor der Innsbrucker Hofburg.
