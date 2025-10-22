Polizei-Großaufgebot und Sperren am Hauptbahnhof

Besuch Brennerbasistunnel und Co.

Was steht im Zuge des Staatsbesuchs auf dem Programm? Bereits am Donnerstagvormittag werden Steinmeier, Van der Bellen und Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) am Tunnelportal Ahrental auf Innsbrucker Gebiet eintreffen. Anschließend geht es in den Brennerbasistunnel – besichtigt werden unter anderem die bereits fertiggestellten Haupttunnel West und Ost. Ob auch die Frage des nach wie vor mehr als stockenden BBT-Nordzulaufs in Deutschland thematisiert wird, blieb im Vorfeld offen.