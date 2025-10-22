„Linken sind Arbeitslose von morgen sch…egal“

Damit muss das Parlament im November erneut über den Inhalt des Gesetzes abstimmen. Es könnte in den entscheidenden Verhandlungen mit den EU-Staaten für strengere oder deutlich schwächere Regeln eintreten.

Wie viel bürokratischer Aufwand für Menschenrechte?

Die am Montag im Rechtsausschuss des EU-Parlaments angenommene Version des Gesetzes würde aber weiter hohe bürokratische Kosten verursachen und zugleich die meisten Verstöße und Risiken unentdeckt lassen, kritisieren das heimische Wifo und das Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII).