Jetzt geht es Park-Abzockern an den Kragen!

Großes Echo auf die „Krone“-Story rund um die Abkassiererei auf einem steirischen Parkplatz! Viele Betroffene haben sich gemeldet. Und es gibt eine große Überraschung: Der Besitzer des betroffenen Parkplatzes fühlt sich selbst von der Parkraum-Firma hintergangen. Nun geht er gegen diese rechtlich vor!