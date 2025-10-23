Stickerfieber um die Admiral-Bundesliga!

In der Admiral-Bundesliga geht es wieder heiß her! Die neue Saison bringt einiges an Spannung bereits. So hat am Anfang der Saison der SK Rapid Wien die Liga mit einer fulminanten Siegesserie begonnen, welche jetzt wieder abgeflacht ist und man schon in Hütteldorf frustriert ist. Ähnliches ist derzeit auch beim Liga-Krösus Red Bull Salzburg zu sehen. Konnten diese die letzten Jahre noch die Liga dominieren, kämpfen diese um Siege bei vermeintlich kleinen Clubs wie Altach und Co. Anders läuft es bei Sturm Graz, dem letztjährigen Meister, welcher die Liga derzeit anführt.

