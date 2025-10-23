Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen und gewinnen

Stickerfieber um die Admiral-Bundesliga!

Gewinnspiele
23.10.2025 03:00
(Bild: adobe stock – Michael Stifter, Panini )

Die Jagd ist eröffnet! Zur neuen Saison der Admiral Bundesliga 2025/26 bringt Panini wieder das heiß begehrte Stickeralbum heraus – und wir verlosen 50 Alben samt Boxen mit jeweils 50 Stickertüten! Für Sammler, Fans und Fußballverrückte ist das der perfekte Start in ein neues Kapitel des österreichischen Fußballs.

0 Kommentare

In der Admiral-Bundesliga geht es wieder heiß her! Die neue Saison bringt einiges an Spannung bereits. So hat am Anfang der Saison der SK Rapid Wien die Liga mit einer fulminanten Siegesserie begonnen, welche jetzt wieder abgeflacht ist und man schon in Hütteldorf frustriert ist. Ähnliches ist derzeit auch beim Liga-Krösus Red Bull Salzburg zu sehen. Konnten diese die letzten Jahre noch die Liga dominieren, kämpfen diese um Siege bei vermeintlich kleinen Clubs wie Altach und Co. Anders läuft es bei Sturm Graz, dem letztjährigen Meister, welcher die Liga derzeit anführt.

(Bild: Panini , adobe stock – Coloures-Pic)

Stars, Tore und echte Leidenschaft
Doch nicht nur an der Spitze sorgt die Liga für Gesprächsstoff. Hinter den etablierten Kräften drängen zahlreiche junge Spieler ins Rampenlicht und prägen das Gesicht dieser Saison. Nikolaus Wurmbrand und Claudy Mbuyi von Rapid Wien stehen sinnbildlich für den neuen Schwung in Hütteldorf – beide überzeugen mit Tempo, Mut und Spielwitz.

Lesen Sie auch:
Riesenjubel bei der Wiener Austria
Bundesliga
Botic-Doppelpack: Wiener Austria siegt in Tirol
18.10.2025
„Krone oder Kasperl“
„Umso mehr geht es jetzt bei Rapid bergab“
20.10.2025
Nach Sonderurlaub
Kiteishvili meldete sich bei Sturm zurück
29.09.2025

Auch andernorts machen Talente von sich reden: Petar Ratkov trifft in Salzburg am laufenden Band, Otar Kiteishvili lenkt bei Sturm Graz als kreativer Kopf das Spiel, während Valentino Müller in Tirol mit Führungsstärke überrascht. Dazu zeigt Leon Grgić, dass Sturm auf den eigenen Nachwuchs bauen kann, und Ifeanyi Ndukwe beweist bei Austria Wien mit erst 17 Jahren eine erstaunliche Ruhe in der Defensive. All diese aufstrebenden Talente und auch alteingesessene Stars wie Louis Schaub, Shon Weissmann oder Stefan Hierländer finden sich ab sofort in der neuen Sticker-Kollektion von Panini zur Admiral-Bundesliga Saison 2025/26. 

Mitmachen und gewinnen 
Zum Launch der neuen Stickerkollektion von Panini verlost die „Krone“ 50 Panini Stickeralben zur Admiral-Bundesliga! Zusätzlich erhalten alle Gewinner auch noch eine Box mit je 50 Stickertüten. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 28.10, 09:00.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche bis zum Teilnahmeschluss es noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
163.554 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
154.292 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
110.223 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf