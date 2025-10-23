Stickerfieber um die Admiral-Bundesliga!

Die Jagd ist eröffnet! Zur neuen Saison der Admiral Bundesliga 2025/26 bringt Panini wieder das heiß begehrte Stickeralbum heraus – und wir verlosen 50 Alben samt Boxen mit jeweils 50 Stickertüten! Für Sammler, Fans und Fußballverrückte ist das der perfekte Start in ein neues Kapitel des österreichischen Fußballs.
In der Admiral-Bundesliga geht es wieder heiß her! Die neue Saison bringt einiges an Spannung bereits. So hat am Anfang der Saison der SK Rapid Wien die Liga mit einer fulminanten Siegesserie begonnen, welche jetzt wieder abgeflacht ist und man schon in Hütteldorf frustriert ist. Ähnliches ist derzeit auch beim Liga-Krösus Red Bull Salzburg zu sehen. Konnten diese die letzten Jahre noch die Liga dominieren, kämpfen diese um Siege bei vermeintlich kleinen Clubs wie Altach und Co. Anders läuft es bei Sturm Graz, dem letztjährigen Meister, welcher die Liga derzeit anführt.
Stars, Tore und echte Leidenschaft
Doch nicht nur an der Spitze sorgt die Liga für Gesprächsstoff. Hinter den etablierten Kräften drängen zahlreiche junge Spieler ins Rampenlicht und prägen das Gesicht dieser Saison. Nikolaus Wurmbrand und Claudy Mbuyi von Rapid Wien stehen sinnbildlich für den neuen Schwung in Hütteldorf – beide überzeugen mit Tempo, Mut und Spielwitz.
Auch andernorts machen Talente von sich reden: Petar Ratkov trifft in Salzburg am laufenden Band, Otar Kiteishvili lenkt bei Sturm Graz als kreativer Kopf das Spiel, während Valentino Müller in Tirol mit Führungsstärke überrascht. Dazu zeigt Leon Grgić, dass Sturm auf den eigenen Nachwuchs bauen kann, und Ifeanyi Ndukwe beweist bei Austria Wien mit erst 17 Jahren eine erstaunliche Ruhe in der Defensive. All diese aufstrebenden Talente und auch alteingesessene Stars wie Louis Schaub, Shon Weissmann oder Stefan Hierländer finden sich ab sofort in der neuen Sticker-Kollektion von Panini zur Admiral-Bundesliga Saison 2025/26.
Mitmachen und gewinnen
Zum Launch der neuen Stickerkollektion von Panini verlost die „Krone“ 50 Panini Stickeralben zur Admiral-Bundesliga! Zusätzlich erhalten alle Gewinner auch noch eine Box mit je 50 Stickertüten. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 28.10, 09:00.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche bis zum Teilnahmeschluss es noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
