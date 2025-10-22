Plötzlich verschwundenes Grab: „Zweites Sterben!“

Fassungslos, wie ein bezahltes Grab abhandenkommen kann, zeigen sich ein Friedhofsexperte und der Klagenfurter Bürgermeister. In der Kärntner Landeshauptstadt soll sich nun die Interne Revision mit einer Prüfung des pietätlosen Falles beschäftigen.
Der emotionale Schaden ist unbeschreiblich hoch, der finanzielle Schaden enorm: Ein Ehepaar aus Klagenfurt wollte das Grab der Eltern am Zentralfriedhof in Klagenfurt-Annabichl für Allerheiligen herrichten, doch Grabstein, Umfassung, Laterne – alles war weg!
