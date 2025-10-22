Wie es zum Pflege-Sparplan der Landesregierung kam

Nur einen Notbetrieb gibt es am Donnerstag in den Landeskliniken von 7 bis 9 Uhr früh. Die Personalvertretung hat Betriebsversammlungen einberufen. Grund sind die Einsparungen, die die Landesregierung beim Pflegepersonal und den Ärzten plant. Wie berichtet soll einerseits der eigentlich bis zum Jahr 2028 fixierte Pflege-Bonus gestrichen werden. Andererseits soll ein im Frühjahr paktiertes Personal-Paket verschoben und möglicherweise auch aufgeschnürt werden.