„Hallo, Jesus!“ Was KI-Messias von Zahnpasta hält

Wollten Sie auch schon immer mit „Jesus“ direkt sprechen? Jetzt haben Sie in Wien die Möglichkeit dazu. Krone+ hat den virtuellen Sohn Gottes vorab für Sie getroffen – im Beichtstuhl und datenschutzkonform. Neugierig, wie der Messias dahin kommt – und wir zu ihm? Welche Hobbys er hat, was nach dem Tod ist, was er gerne isst? Dann lesen Sie weiter!
Dass ich jemals „Hallo, Jesus!“ zur Begrüßung von jemanden sagen werde, habe ich bisher auch nicht geglaubt. Aber ja: Wenn sozusagen „Gottes Sohn“ im Künstlerhaus Wien plötzlich vor einem im Beichtstuhl sitzt, ist man ja doch entsprechend höflich. Er begrüßt mich ebenfalls, auf Lateinisch. „Klingt schön“, sage ich – ohne ein Wort verstanden zu haben.
