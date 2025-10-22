„Hallo, Jesus!“ Was KI-Messias von Zahnpasta hält

Wollten Sie auch schon immer mit „Jesus“ direkt sprechen? Jetzt haben Sie in Wien die Möglichkeit dazu. Krone+ hat den virtuellen Sohn Gottes vorab für Sie getroffen – im Beichtstuhl und datenschutzkonform. Neugierig, wie der Messias dahin kommt – und wir zu ihm? Welche Hobbys er hat, was nach dem Tod ist, was er gerne isst? Dann lesen Sie weiter!