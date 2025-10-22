Weltcuprennen „wertvoll wie Juwelen aus Louvre“

82 Prozent mit guter bis sehr guter Buchungslage

26,4 Millionen Nächtigungen wurden im vergangenen Winter erzielt. Laut einer aktuellen Erhebung berichten 82 Prozent der Betriebe für heuer von einer gleich guten oder sogar besseren Buchungslage. 57 Prozent gehen davon aus, ihr Umsatzergebnis halten zu können. 30 Prozent rechnen mit einem Plus. Auch Patricio Hetfleisch, Prokurist der Tirol Werbung, geht von Zuwächsen im Winter aus: „Wir stehen vor einer kompakten Saison mit früheren Ostern. Wenn das Wetter mitspielt, erwarten wir eine erfolgreiche Saison.“ Die Bilder der Skirennen aus Sölden und im November aus Gurgl kurbeln die Nachfragen zusätzlich an. „Diese Veranstaltungen sind von unschätzbarem Wert, so wie die gestohlenen Juwelen aus dem Louvre“, zieht Hetfleisch einen plakativen Vergleich.