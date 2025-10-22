12-Jährige gilt als wahre Pionierin im Autocross

Sophie Scheuchenpflug aus St. Peter am Wimberg ist gerade einmal zwölf Jahre alt – und dennoch kann sich das PS-Talent schon mit ganz besonderen Lorbeeren schmücken. Denn als erste Buggyfahrerin überhaupt duelliert sie sich in der Staatsmeisterschaft sogar mit Erwachsenen.
„Noch im Krankenwagen hat sie gesagt, dass sie das nächste Rennen trotzdem fahren wird“, erinnert sich Melanie Scheuchenpflug an die ersten Versuche ihrer Tochter im Autocross. Da war Sophie gerade einmal fünf Jahre alt, hatte einen Plüschhasen als Glücksbringer im Auto dabei und landete nach einem mehrfachen Überschlag in ihrem ersten Rennen zum Glück ohne gröbere Verletzungen im Spital.
