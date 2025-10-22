Vorteilswelt
Programm mit Humor

Eva Maria Marold sticht in See

Adabei Österreich
22.10.2025 21:30
Eva Maria Marold und Musiker Andi Pilhar gemeinsam auf der Bühne.
Eva Maria Marold und Musiker Andi Pilhar gemeinsam auf der Bühne.(Bild: Andreas Müller)

„Volle Stimme voraus!“ heißt es beim neuen Bühnenprogramm von Eva Maria Marold. Mit „Frauen und Kinder zuerst“ erzählt die Sängerin und Kabarettistin humorvoll von ihrem Einsatz auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Dekadenzia“. Der Wellengang auf hoher See ist rau, der Umgangston auch. 

0 Kommentare

Am Dienstagabend präsentierte Sängerin und Kabarettistin Eva Maria Marold humorvoll ihr neues Bühnenprogramm „Frauen und Kinder zuerst“ im Casanova in Wien.

Traumjob oder Katastrophe?
Gemeinsam mit ihren Musikern Andi Pilhar und Martin Payr erzählt die gebürtige Burgenländerin humorvoll von ihren Erfahrungen auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Dekadenzia“, auf dem sie ein Engagement als Sängerin angenommen hat. Um dann herauszufinden, dass der Grat zwischen Traumjob und Katastrophe ein ganz schön schmaler ist.

Beste Stimmung bei der Premiere: Thomas Raab, Eva Maria Marold, Barbara Karlich und Michael ...
Beste Stimmung bei der Premiere: Thomas Raab, Eva Maria Marold, Barbara Karlich und Michael Bauer.(Bild: Andreas Müller)

Mitgefeiert haben unter anderem Bestsellerautor Thomas Raab, Talk-Lady Barbara Karlich und Kabarettisten-Kollege Michael Bauer. Letzterer staunte bei der Premiere vor allem über Marolds einzigartigen Humor und ihre unverwechselbare Stimme – dem konnte das restliche Publikum im Saal nur mit tosendem Applaus beipflichten.

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
Folgen Sie uns auf