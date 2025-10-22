Eva Maria Marold sticht in See

Traumjob oder Katastrophe?

Gemeinsam mit ihren Musikern Andi Pilhar und Martin Payr erzählt die gebürtige Burgenländerin humorvoll von ihren Erfahrungen auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Dekadenzia“, auf dem sie ein Engagement als Sängerin angenommen hat. Um dann herauszufinden, dass der Grat zwischen Traumjob und Katastrophe ein ganz schön schmaler ist.