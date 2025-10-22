Vorteilswelt
Kritik: „Springsteen“

Brillantes Biopic mit Serienstar Jeremy A. White

Unterhaltung
22.10.2025 20:00

Nach fünf Alben ist Bruce Springsteen (Jeremy A. White) Anfang der 1980er in den USA längst ein gefeierter Rockstar mit mehreren Charthits. Doch trotz Ruhm plagen ihn Depressionen und innere Dämonen. Auf der Suche nach sich selbst beginnt er die Arbeit an einem neuen, zutiefst persönlichen Album: „Nebraska“. Lesen Sie unsere Kino-Kritik über diesen brillanten Biopic „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“. 

Ganz zu Beginn sehen wir, wie sich der etwa achtjährige Bruce vor seinem betrunkenen Vater wegduckt, dann verlegt der Film seinen Fokus auf ein viel späteres Kapitel im Leben der Rocklegende: Die Entstehung des von Seelendüsternis geprägten Albums „Nebraska“, minimalistisch in privater Zurückgezogenheit produziert. Ohne Band bespielt Springsteen Anfang der 80er-Jahre Kassetten, deren Vermarktung auf Platte seinem Musikmanager Jon Landau (Jeremy Strong) Nerven kostet.

Jeremy A. White schlüpft in die Rolle des depressiven Rockstars Bruce Springsteen.
Jeremy A. White schlüpft in die Rolle des depressiven Rockstars Bruce Springsteen.(Bild: 20th Century Studios)
Die Seele des Bruce Springsteen (Jeremy A. White) ist düster, dennoch sehnt er sich nach Liebe.
Die Seele des Bruce Springsteen (Jeremy A. White) ist düster, dennoch sehnt er sich nach Liebe.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Regisseur Scott Cooper („Crazy Heart“) nähert sich dem Superstar, der mit „The River“ oder „Born in the USA“ Mega-Seller schuf, mit Bedacht an, er bezieht sich auf die filmtitelgebende Biografie des Musikjournalisten Warren Lanes und er hat vor allem in Jeremy A. White einen großartigen Protagonisten, dessen Oscar-würdige Performance erahnen lässt, wie Springsteen seine depressiven Abgründe zu akustischen Meilensteinen verarbeitete.

Nicht der Legende, sondern dem Menschen Bruce sind wir hier auf der Spur – untermalt von starken Songs.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
