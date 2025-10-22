Alex de Minaur gegen Filip Misolic heute LIVE

Filip Misolic überstand am Dienstag zum ersten Mal in seiner Karriere die 1. Runde bei den Erste Bank Open. Der 24-jährige Steirer bezwang bei seiner dritten Teilnahme beim ATP-Event in der Wiener Stadthalle am Dienstag den Argentinier Camilo Ugo Carabelli nach 2:15 Stunden mit 7:5 und 7:6(6).