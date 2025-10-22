Alex de Minaur gegen Filip Misolic heute LIVE

Filip Misolic trifft heute (nicht vor 20.15 Uhr) im Achtelfinale der Erste Bank Open auf den Australier Alex de Minaur. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Filip Misolic überstand am Dienstag zum ersten Mal in seiner Karriere die 1. Runde bei den Erste Bank Open. Der 24-jährige Steirer bezwang bei seiner dritten Teilnahme beim ATP-Event in der Wiener Stadthalle am Dienstag den Argentinier Camilo Ugo Carabelli nach 2:15 Stunden mit 7:5 und 7:6(6).
Als nächste Hürde wartet auf den ÖTV-Topspieler mit dem 26-jährigen Australier Alex de Minaur der Auftakt-Bezwinger von Jurij Rodionov sowie die Nummer sieben der Welt.
