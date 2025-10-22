Jetzt fix! Barandun neuer Präsident von Swiss-Ski

Der bisherige Co-Präsident Peter Barandun ist am Mittwoch zum alleinigen Präsidenten von Swiss-Ski gewählt worden und tritt damit die Nachfolge des zurückgetretenen Urs Lehmann an.
Das wurde bei der außerordentlichen Delegiertenversammlung des Verbandes der Eidgenossen in Aarau beschlossen. Barandun war seit Sommer 2024 als Co-Präsident von Lehmann tätig, der kürzlich zum Weltverband FIS gewechselt war.
Barandun, der seit 2012 dem Verbandspräsidium angehört, wurde einstimmig gewählt. Bereits Ende August hatte sich das Präsidium von Swiss-Ski einstimmig darauf verständigt, dass Barandun dem Verband als alleiniger Präsident vorstehen soll. Eine Gegenkandidatur gab es in der Folge nicht. Beruflich ist Barandun als CEO und Verwaltungsratspräsident von Electrolux Schweiz tätig. Diese Funktion wird er auch nach seiner Wahl zum Präsidenten von Swiss-Ski vollumfänglich ausüben. Lehmann ist seit Ende September als CEO des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS tätig.
