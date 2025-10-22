Vorteilswelt
Rapper als Opfer

Haftstrafe für „Freistoß ins Gesicht“ vor Club

Gericht
22.10.2025 21:00
Junge Österreicher waren in mehrere Schlägereien verwickelt.
Junge Österreicher waren in mehrere Schlägereien verwickelt.(Bild: Zwefo)

Eine Freundesgruppe füllt den Gerichtssaal im Wiener Landl. Denn wenn sie zusammen fortgehen, finden sie sich regelmäßig in Schlägereien wieder. Besonders ein Vorfall im Juni schockiert: Drei der jungen Männer gingen vor einem Club auf einen Rapper. Der musste acht Stunden operiert werden, hat nun zehn Platten im Gesicht. Dafür kassiert ein 19-Jähriger eine teilbedingte Haftstrafe – nicht rechtskräftig.

Eine achtköpfige Freundesgruppe muss schon den zweiten Tag im Wiener Landl Platz nehmen. Den jungen Österreichern zwischen 18 und 22 Jahren wird eine Reihe von Gewalttaten vorgeworfen. Alle mitten in der Nacht. Alle beim Fortgehen. Denn so handzahm, wie sie sich vor dem Schöffensenat präsentieren, dürften die Männer nicht sein.

„Wie ein Freistoß ins Gesicht“
Der schwerwiegendste Vorfall: Am 19. Juni gingen drei der Österreicher vor dem Innenstadtclub „Passage“ auf einen jungen Wiener Musiker los – zuvor sei es zu homophoben Äußerungen gekommen. Ein 19-Jähriger – er sitzt in U-Haft – brachte dann das Opfer zu Boden und trat zu. „Das war wie ein Freistoß ins Gesicht quasi“, verdeutlicht ein Freund des Rappers im Zeugenstand.

19-Jähriger sitzt wegen Fußtritt in Untersuchungshaft.
19-Jähriger sitzt wegen Fußtritt in Untersuchungshaft.(Bild: Zwefo)

Der Musiker selbst kann sich an den brutalen Angriff nicht erinnern. Er sei nur aus dem Club rausgegangen, wollte eine Zigarette rauchen. Mit der Gruppe, mit der es schon davor Probleme gegeben hatte, kam es zu einem Gestänker. „Wir haben zurück geredet, aber sind nicht handgreiflich geworden“, so das Opfer. Die homophoben Beleidigungen wollten er und ein Freund nicht auf sich sitzen lassen. Er erklärt: „Der Freund zieht sich vielleicht ein bisschen feminin an. Er arbeitet in der Modebranche.“

Ich sehe immer noch Doppelbilder und halt die psychischen Folgen sind da, weil ich für mich selber schon anders ausschaue. Zum Beispiel beim Auge.

Schwerverletzter Rapper im Wiener Landl

Es fing mit Geschubse an – „Es war eine leichte Rauferei bis zum Tritt“, sagt der Rapper vor Gericht. Dann weiß er wieder, dass er acht Stunden operiert werden musste, nun zehn Platten im Gesicht hat. „Ich sehe immer noch Doppelbilder und halt die psychischen Folgen sind da, weil ich für mich selber schon anders ausschaue. Zum Beispiel beim Auge“, meint er leise. Die Liste von Knochen, die in seinem Gesicht gebrochen sind, ist lang. „Mein Mandant möchte sich persönlich bei Ihnen entschuldigen und hat 500 Euro schon einmal für sie zusammengekratzt“, so der Anwalt Veap Elmazi, Verteidiger des 19-Jährigen, der mit voller Wucht hintrat.

„Mir ging's da nicht gut“
Reumütig steht dann der 19-Jährige auf und sagt: „Mir wurde schlecht, als ich von deinen Verletzungen gehört hab’. Es tut mir von Herzen leid. Mir gings da nicht so gut und ich hab’ meine Frustration an dir ausgelassen.“ Die 6110 Euro Schmerzensgeld erkennt er an. Weil die Milderungsgründe bei dem Wiener überwiegen, wird er zu einer teilbedingten Haftstrafe verurteilt: Drei Jahre, davon ein Jahr fest – nicht rechtskräftig.

Mit dem folgenschweren Fußtritt war aber noch nicht Schluss: „Danach war ja ein ziemlicher Tumult online“, erinnert sich ein Zeuge. Denn der Zweitangeklagte postete kurz nach dem Vorfall auf Instagram erneut homophobe Beleidigungen – adressiert an den Musiker. „In meiner Heilungsphase war es nicht unbedingt notwendig, das noch zu sehen.“ Das hätte der Wiener jedoch gar nicht so gemeint. Auch der junge Mann richtet sich an das Opfer: „Wie du siehst, teilen wir eine Leidenschaft: das Rappen. Ich wollte dich zu einem Battle auffordern. Das hast du nicht angenommen. Jetzt im Nachhinein sehe ich, wie sehr dich das belastet hat.“

Sieben der Angeklagten fassen wegen unterschiedlichsten Delikten bedingte Haftstrafen aus. Einer wird freigesprochen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
