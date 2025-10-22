Haftstrafe für „Freistoß ins Gesicht“ vor Club

Es fing mit Geschubse an – „Es war eine leichte Rauferei bis zum Tritt“, sagt der Rapper vor Gericht. Dann weiß er wieder, dass er acht Stunden operiert werden musste, nun zehn Platten im Gesicht hat. „Ich sehe immer noch Doppelbilder und halt die psychischen Folgen sind da, weil ich für mich selber schon anders ausschaue. Zum Beispiel beim Auge“, meint er leise. Die Liste von Knochen, die in seinem Gesicht gebrochen sind, ist lang. „Mein Mandant möchte sich persönlich bei Ihnen entschuldigen und hat 500 Euro schon einmal für sie zusammengekratzt“, so der Anwalt Veap Elmazi, Verteidiger des 19-Jährigen, der mit voller Wucht hintrat.