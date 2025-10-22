Wie Frauen der Weg zur Abtreibung erschwert wird

Die Abtreibung zählt zu den häufigsten gynäkologischen Eingriffen. Bis zu 60.000 Frauen brechen in Österreich jährlich ihre Schwangerschaft ab. Bis dato ist das Thema tabu. Viele Frauen leiden, besonders weil es an Wissen und Zugängen mangelt.
„Keine Frau nimmt Abtreibung auf die leichte Schulter. Für viele ist der Abbruch eine schwere Entscheidung, enorm belastend und mit Stress verbunden“, so Christine Erlach, Geschäftsführerin von EqualiZ, einer Frauen-Beratungsstellen in Kärnten. „Viele Frauen schämen sich auch, dass sie die Schwangerschaft abbrechen wollen“. Die Beweggründe für einen Eingriff sind von Frau zu Frau unterschiedlich. „Doch jede Frau sollte das Recht haben, über ihren Körper selbst bestimmen zu können“, so Erlach.
